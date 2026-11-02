Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl? Usta sanatçı öldü iddialarına torunu Mekin Sezer son noktayı koydu
Türk sinemasının ve "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın efsane usta oyuncusu Ahmet Mekin, sosyal medyada hakkında çıkarılan asılsız ölüm iddialarıyla gündeme geldi. 94 yaşındaki usta sanatçının sevenlerini yasa boğan haberlerin ardından torunu Mekin Sezer açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahmet Mekin, bu kez hakkında ortaya atılan ölüm iddialarıyla gündeme geldi. "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki performansıyla hafızalara kazınan usta sanatçının hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
94 yaşındaki oyuncunun sevenleri iddiaların doğru olup olmadığını araştırırken, ailesinden açıklama geldi.
GEÇİRDİĞİ KAZAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Uzun yıllardır Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Ahmet Mekin, bir süre önce yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmişti.
Koşan bir çocuğun kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düşen usta oyuncunun kalça kemiği kırılmıştı. Yaşadığı kazanın ardından sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mekin'in son durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu.
TORUNU ÖLÜM İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU
Ahmet Mekin hakkında ortaya atılan asılsız ölüm haberlerinin ardından torunu Mekin Sezer sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dedesiyle ilgili çok sayıda mesaj aldığını belirten Sezer, iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
"DEDEMLE ALAKALI BİR SIKINTI YOK"
Mekin Sezer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız"
Torununun açıklamasıyla usta oyuncunun hayatını kaybettiği yönündeki iddialar yalanlanırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AHMET MEKİN KİMDİR?
Gerçek adı Ahmet Kurteli olan Ahmet Mekin, 17 Ağustos 1932'de İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıkarak başlayan Mekin, 1957 yılında "Mahşere Kadar" filmiyle sinemaya adım attı.
Türk sinemasında yaklaşık 200 filmde rol alan usta sanatçı, özellikle canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına girdi.
TİYATRO SAHNESİNDE DE BOY GÖSTERDİ
"Aşktan da Üstün", "Gurbet Kuşları", "Bir Türk'e Gönül Verdim", "Düğün", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Seni Kalbime Gömdüm" ve "Kuyucaklı Yusuf" gibi önemli yapımlarda rol aldı.
Sinema kariyerinin yanı sıra tiyatro sahnesinde de boy gösteren Mekin, 1972 yılında Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Abdülcanbaz" oyununda başrolü üstlendi.
TELEVİZYON PROJELERİNDE DE YER ALDI
1980'li yıllardan itibaren televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, "Tatar Ramazan", "Bugünün Saraylısı", "Kavanozdaki Adam" ve "Not Defteri" gibi yapımlarla izleyici karşısına çıktı.
Mekin, 1957 yılında evlendiği oyuncu Şükran Sabuncu ile eşinin 2020 yılındaki vefatına kadar evli kaldı.