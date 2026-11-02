Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahmet Mekin, bu kez hakkında ortaya atılan ölüm iddialarıyla gündeme geldi. "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki performansıyla hafızalara kazınan usta sanatçının hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ahmet Mekin'in sağlık durumu hakkında torunu açıklama yaptı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

GEÇİRDİĞİ KAZAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Uzun yıllardır Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Ahmet Mekin, bir süre önce yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmişti.

Koşan bir çocuğun kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düşen usta oyuncunun kalça kemiği kırılmıştı. Yaşadığı kazanın ardından sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mekin'in son durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu.