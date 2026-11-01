Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, Emirgan'daki evlerini bu yeni döneme uygun olarak baştan aşağı yeniledi.

EVİN İÇ MİMARİSİ KÖKTEN DEĞİŞTİ

İki ay süren bu kapsamlı tadilat boyunca evin iç mimarisi kökten değiştirildi, tüm eski mobilya ve eşyalar yenileriyle değiştirildi ve doğacak kızları için özel bir bebek odası hazırlandı.