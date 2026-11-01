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Bebeklerini kucaklarına almaya gün sayan Alina Boz ile Umut Evirgen taşındı! 2 ay süren tadilatta evi kökten değiştirdiler

Kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, hamileliğin 6. ayını geride bıraktı. Doğumu Türkiye'de yapacağını belirten ve rahat bir hamilelik geçirdiğini ifade eden güzel oyuncu ile eşi, Emirgan'daki evlerini doğacak kızları için 2 ay süren kapsamlı bir tadilatla baştan aşağı yeniledi.

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Bebeklerini kucaklarına almaya gün sayan Alina Boz ile Umut Evirgen taşındı! 2 ay süren tadilatta evi kökten değiştirdiler

Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz aylarda kız bebek beklediklerini müjdelemişti.

Güzel oyuncu, bu heyecanlı yolculukta hamileliğinin 6. ayını geride bıraktı.

Alina Boz ve Umut Evirgen çifti yuvalarına geri döndü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Alina Boz ve Umut Evirgen çifti yuvalarına geri döndü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

6 AYI GERİDE BIRAKTI

Doğumu Türkiye'de yapacaklarını belirten ikiliden Umut Evirgen, kızının tamamen annesine benzemesini istediğini söylemişti.

Bebeklerini kucaklarına almaya gün sayan Alina Boz ile Umut Evirgen taşındı! 2 ay süren tadilatta evi kökten değiştirdiler-3

HAMİLELİK SÜRECİ RAHAT GEÇTİ

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Alina Boz ise hamilelik sürecinin çok rahat geçtiğini ve hiç aşermediğini etmişti.

Bebeklerini kucaklarına almaya gün sayan Alina Boz ile Umut Evirgen taşındı! 2 ay süren tadilatta evi kökten değiştirdiler-4

KÖKTEN DEĞİŞTİRDİLER

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, Emirgan'daki evlerini bu yeni döneme uygun olarak baştan aşağı yeniledi.

Bebeklerini kucaklarına almaya gün sayan Alina Boz ile Umut Evirgen taşındı! 2 ay süren tadilatta evi kökten değiştirdiler-5

EVİN İÇ MİMARİSİ KÖKTEN DEĞİŞTİ

İki ay süren bu kapsamlı tadilat boyunca evin iç mimarisi kökten değiştirildi, tüm eski mobilya ve eşyalar yenileriyle değiştirildi ve doğacak kızları için özel bir bebek odası hazırlandı.

Bebeklerini kucaklarına almaya gün sayan Alina Boz ile Umut Evirgen taşındı! 2 ay süren tadilatta evi kökten değiştirdiler-6

ÜNLÜ ÇİFT KENDİ YUVALARINA GERİ TAŞINDI

Bu süreçte Umut Evirgen'in babası Kemal Evirgen'in Yeniköy'deki evinde kalan ikili, çalışmalar biter bitmez kendi yuvalarına geri taşındı.

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