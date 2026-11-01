Bebeklerini kucaklarına almaya gün sayan Alina Boz ile Umut Evirgen taşındı! 2 ay süren tadilatta evi kökten değiştirdiler
Kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, hamileliğin 6. ayını geride bıraktı. Doğumu Türkiye'de yapacağını belirten ve rahat bir hamilelik geçirdiğini ifade eden güzel oyuncu ile eşi, Emirgan'daki evlerini doğacak kızları için 2 ay süren kapsamlı bir tadilatla baştan aşağı yeniledi.
Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz aylarda kız bebek beklediklerini müjdelemişti.
Güzel oyuncu, bu heyecanlı yolculukta hamileliğinin 6. ayını geride bıraktı.
6 AYI GERİDE BIRAKTI
Doğumu Türkiye'de yapacaklarını belirten ikiliden Umut Evirgen, kızının tamamen annesine benzemesini istediğini söylemişti.
HAMİLELİK SÜRECİ RAHAT GEÇTİ
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Alina Boz ise hamilelik sürecinin çok rahat geçtiğini ve hiç aşermediğini etmişti.
KÖKTEN DEĞİŞTİRDİLER
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, Emirgan'daki evlerini bu yeni döneme uygun olarak baştan aşağı yeniledi.
EVİN İÇ MİMARİSİ KÖKTEN DEĞİŞTİ
İki ay süren bu kapsamlı tadilat boyunca evin iç mimarisi kökten değiştirildi, tüm eski mobilya ve eşyalar yenileriyle değiştirildi ve doğacak kızları için özel bir bebek odası hazırlandı.
ÜNLÜ ÇİFT KENDİ YUVALARINA GERİ TAŞINDI
Bu süreçte Umut Evirgen'in babası Kemal Evirgen'in Yeniköy'deki evinde kalan ikili, çalışmalar biter bitmez kendi yuvalarına geri taşındı.