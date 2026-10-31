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"İyi ki doğmak bir insana bu kadar yakışabilir!" Bülent Şakrak'tan sevgilisine doğum günü mesajı!

Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Bülent Şakrak, sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Sevgilisine duyduğu sevgiyi "Çok yaşa kıvırcığım" sözleriyle dile getiren Şakrak'ın neşeli ve romantik paylaşımı dikkat çekti.

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"İyi ki doğmak bir insana bu kadar yakışabilir!" Bülent Şakrak'tan sevgilisine doğum günü mesajı!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık evliliğini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı.

Ceyda Düvenci ile evliliğini bitiren Bülent Şakrak, kalbini ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırmıştı.Ceyda Düvenci ile evliliğini bitiren Bülent Şakrak, kalbini ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırmıştı.

Bu ayrılığın ardından bir süre sessiz kalan Şakrak'ın adı zaman zaman farklı aşk dedikodularına karışmıştı. Son olarak ünlü ismin, ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Duygu Arabacıoğlu.Duygu Arabacıoğlu.

İlk zamanlarda görüntü vermekten kaçınan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilerleyen süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını belgelemişti. Daha önce yaptığı bir paylaşımda "Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" notunu düşerek iddiaları doğrulayan Şakrak, mutluluğunu gözler önüne sermişti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Mutlu birlikteliklerine devam eden ünlü çift, bu kez doğum günü heyecanıyla gündeme geldi. Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun yeni yaşını kutlamak için sosyal medya hesabından romantik kareler paylaştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sosyal medyadaki bu romantik kareyle büyük beğeni topladı.İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sosyal medyadaki bu romantik kareyle büyük beğeni topladı.

Sevgilisine duyduğu hayranlığı ve sevgiyi kelimelere döken oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğmak bir insana bu kadar yakışabilir. Çok yaşa kıvırcığım. Seviyorum" notunu ekledi. Çiftin bu neşeli ve samimi pozu kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.

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