"İyi ki doğmak bir insana bu kadar yakışabilir!" Bülent Şakrak'tan sevgilisine doğum günü mesajı!
Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Bülent Şakrak, sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Sevgilisine duyduğu sevgiyi "Çok yaşa kıvırcığım" sözleriyle dile getiren Şakrak'ın neşeli ve romantik paylaşımı dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık evliliğini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı.
Bu ayrılığın ardından bir süre sessiz kalan Şakrak'ın adı zaman zaman farklı aşk dedikodularına karışmıştı. Son olarak ünlü ismin, ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
İlk zamanlarda görüntü vermekten kaçınan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilerleyen süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını belgelemişti. Daha önce yaptığı bir paylaşımda "Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" notunu düşerek iddiaları doğrulayan Şakrak, mutluluğunu gözler önüne sermişti.
Mutlu birlikteliklerine devam eden ünlü çift, bu kez doğum günü heyecanıyla gündeme geldi. Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun yeni yaşını kutlamak için sosyal medya hesabından romantik kareler paylaştı.
Sevgilisine duyduğu hayranlığı ve sevgiyi kelimelere döken oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğmak bir insana bu kadar yakışabilir. Çok yaşa kıvırcığım. Seviyorum" notunu ekledi. Çiftin bu neşeli ve samimi pozu kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.