Bu ayrılığın ardından bir süre sessiz kalan Şakrak'ın adı zaman zaman farklı aşk dedikodularına karışmıştı. Son olarak ünlü ismin, ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Duygu Arabacıoğlu.

İlk zamanlarda görüntü vermekten kaçınan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilerleyen süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını belgelemişti. Daha önce yaptığı bir paylaşımda "Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" notunu düşerek iddiaları doğrulayan Şakrak, mutluluğunu gözler önüne sermişti.