Çalışanlar arasında bulunan Hayriye Çimşir ise temmuz ayında başladığı işte üç ay boyunca sigortasız çalıştırıldığını ve eylül ayında işten ayrıldığını belirterek, fazla mesai ücretleri ile diğer yasal alacaklarını alamadığını ileri sürdü.

Seyhan Sözer de işten ayrılma sürecinde ücretini almak için bekletildiğini, ardından işe gelmediği gerekçesiyle kendisine ihtar gönderildiğini öne sürdü. Sözer, kıdem ve ihbar tazminatlarıyla fazla mesai alacaklarının ödenmediğini iddia etti.

Şoför Fırat Bayat, aylık 90 bin TL maaş almasına rağmen sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını söyledi.

MAĞDUR ÇOK

İddiaların bu isimlerle sınırlı olmadığı, başka çalışanların da benzer mağduriyetler yaşadıklarını anlatarak konuşmaya hazırlandığı belirtiliyor. Çalışanlar, maaşlarının, fazla mesai ücretlerinin ve yasal alacaklarının ödenmesini talep ediyor. Çalışanların bu iddiaları sonrası, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili tarafların açıklama yapması ve varsa belgelerin incelenmesi önem taşıyor. Çalışanlar Saraçoğlu hakkında SGK'ya şikayette bulundu. Bu şikayet sonrası Saraçoğlu'nun modaevi mühürlendi.

Gülşah Saraçoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Şoförle aramızda anlaşmazlık oldu. O nedenle bunları söylüyor. İş yerimin mühürlenmesi de belediyeyle olan bir anlaşmazlıktı.