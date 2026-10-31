Gülşah Saraçoğlu'nun modaevine mühür! Çalışanların sigortasız çalışma şikayetine yanıt gecikmedi
Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yanında görev yapan üç kişi; sigortasız çalıştırıldıklarını, maaşlarının, fazla mesai ücretlerinin ve tazminatlarının ödenmediğini iddia etti. SGK’ya başvurarak Saraçoğlu hakkında şikayette bulunan üç çalışan yasal haklarının verilmesini istiyor
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun modaevinde çalışanlar, sigortalarının yapılmadığını, maaşlarının, fazla mesai ücretlerinin ve tazminatlarının ödenmediğini belirtip Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayette bulundu. Çalışanların şikayeti sonrası modaevi mühürlendi.
'HAK KAYBI YAŞADIK'
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na büyük şok! Saraçoğlu'nun yanında çalışanlar, sigortasız veya eksik sigortalı gösterildiklerini, maaş ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını, işten ayrılma süreçlerinde ise hak kayıpları yaşadıklarını öne sürdü.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, Şikayetçi olan şoför Fırat Bayat, beş ay çalışıp yalnızca bir ay sigortalı gösterildiğini, aylık 90 bin TL maaş alırken sigorta priminin asgari ücret üzerinden yatırıldığını söyledi.
'ALACAKLARIMIZ VERİLMEDİ'
Çalışanlar arasında bulunan Hayriye Çimşir, üç ay boyunca sigortasız çalıştırılıp eylül ayında işten ayrıldığını ve yasal haklarını alamadığını ileri sürdü. Seyhan Sözer ise işten ayrılma sürecinde kıdem ve ihbar tazminatlarıyla fazla mesai alacaklarının ödenmediğini açıkladı. Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaptıkları şikayetler sonrası modaevi önceki gün mühürlendi.
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, çalışma dönemlerinde sigortasız veya eksik sigortalı gösterildiklerini, maaş ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını, işten ayrılma süreçlerinde ise çeşitli hak kayıpları yaşadıklarını öne sürdü.
'EKSİK ÖDENDİ'
Bu isimler arasında bulunan şoför Fırat Bayat, yaklaşık beş ay çalıştığını ancak yalnızca bir ay sigortalı gösterildiğini iddia etti. Aylık 90 bin TL maaş aldığını belirten Bayat, sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını ve yasal haklarının da bu tutar üzerinden hesaplandığını öne sürdü.Bayat ayrıca fazla mesai ücretlerinin eksik ödendiğini, yıllık izin ve tazminat haklarının verilmediğini, çalışma sürecinde hakaret ve psikolojik baskıyla karşılaştığını iddia etti.
'TAZMİNATIMI VERMEDİ'
Seyhan Sözer de işten ayrılma sürecinde ücretini almak için bekletildiğini, ardından işe gelmediği gerekçesiyle kendisine ihtar gönderildiğini öne sürdü. Sözer, kıdem ve ihbar tazminatlarıyla fazla mesai alacaklarının ödenmediğini iddia etti.
'SİGORTASIZ ÇALIŞTIM'
Çalışanlar arasında bulunan Hayriye Çimşir ise temmuz ayında başladığı işte üç ay boyunca sigortasız çalıştırıldığını ve eylül ayında işten ayrıldığını belirterek, fazla mesai ücretleri ile diğer yasal alacaklarını alamadığını ileri sürdü.
MAĞDUR ÇOK
İddiaların bu isimlerle sınırlı olmadığı, başka çalışanların da benzer mağduriyetler yaşadıklarını anlatarak konuşmaya hazırlandığı belirtiliyor. Çalışanlar, maaşlarının, fazla mesai ücretlerinin ve yasal alacaklarının ödenmesini talep ediyor. Çalışanların bu iddiaları sonrası, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili tarafların açıklama yapması ve varsa belgelerin incelenmesi önem taşıyor. Çalışanlar Saraçoğlu hakkında SGK'ya şikayette bulundu. Bu şikayet sonrası Saraçoğlu'nun modaevi mühürlendi.
Gülşah Saraçoğlu, şu açıklamayı yaptı:
"Şoförle aramızda anlaşmazlık oldu. O nedenle bunları söylüyor. İş yerimin mühürlenmesi de belediyeyle olan bir anlaşmazlıktı.