Sosyal medyadaki her adımı milyonlarca hayranı tarafından ilgiyle takip edilen oyuncu Hande Erçel , bu kez ailesiyle geçirdiği tatlı bir anla gündeme geldi.

Minik Mavi'nin hünerli ellerine kendini teslim eden ünlü oyuncu, eğlenceli tavırlarıyla izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in tatlı kızı Aylin Mavi ile olan eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle sınırları aşan ünlü oyuncu, bu kez kendini bambaşka bir makyaj ustasının eline bıraktı.

Hande Erçel ve yeğeninin neşeli halleri