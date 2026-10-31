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Hande Erçel bu kez kendini bambaşka bir makyöze teslim etti! Minik Mavi hünerlerini sergiledi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Minik yeğeninin minik ellerine kendini teslim eden ünlü oyuncunun o neşeli halleri, kısa sürede sosyal medyayı sallayarak büyük beğeni topladı.

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Hande Erçel bu kez kendini bambaşka bir makyöze teslim etti! Minik Mavi hünerlerini sergiledi

Sosyal medyadaki her adımı milyonlarca hayranı tarafından ilgiyle takip edilen oyuncu Hande Erçel, bu kez ailesiyle geçirdiği tatlı bir anla gündeme geldi.

Hande Erçel, yeğeni Mavi ile birlikte keyifli anlar yaşayarak bu tatlı görüntüleri takipçileriyle paylaştı.Hande Erçel, yeğeni Mavi ile birlikte keyifli anlar yaşayarak bu tatlı görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Yoğun temposundan arta kalan zamanı sevdiklerine ayıran Erçel, set boşluğunda yeğeni Mavi ile kamera karşısına geçerek içleri ısıtan görüntülere imza attı.

Minik Mavi'nin hünerli ellerine kendini teslim eden ünlü oyuncu, eğlenceli tavırlarıyla izleyenlerin yüzünü güldürdü.Minik Mavi'nin hünerli ellerine kendini teslim eden ünlü oyuncu, eğlenceli tavırlarıyla izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in tatlı kızı Aylin Mavi ile olan eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle sınırları aşan ünlü oyuncu, bu kez kendini bambaşka bir makyaj ustasının eline bıraktı.

Video Oynatma İkonu Hande Erçel ve yeğeninin neşeli halleri

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Masaya dizdiği rujları büyük bir ciddiyetle ve titizlikle teyzesine süren minik Mavi'nin halleri kameralara yansıdı.

Hande Erçel, videonun sonunda yeğeni Mavi'nin minik ellerini öptü.Hande Erçel, videonun sonunda yeğeni Mavi'nin minik ellerini öptü.

Teyze-yeğen arasındaki bu samimi ve sıcacık bağ, izleyenlerin yüreğini ısıtırken kısa süre içinde platformlarda viral olmayı başardı.

Hande Erçel bu kez kendini bambaşka bir makyöze teslim etti! Minik Mavi hünerlerini sergiledi-6

Mavi'nin ciddiyeti ve Hande Erçel'in yeğenine gösterdiği şefkat dolu, gülümseten yaklaşımı hayranlarından tam not aldı.

Minik Mavi ile aralarındaki bağı her fırsatta gözler önüne seren Hande Erçel, sempatik halleriyle ʺyılın teyzesiʺ seçildi.Minik Mavi ile aralarındaki bağı her fırsatta gözler önüne seren Hande Erçel, sempatik halleriyle ʺyılın teyzesiʺ seçildi.

Paylaştığı bu eğlenceli videolarla ailesine verdiği değeri bir kez daha gözler önüne seren oyuncu, takipçileri tarafından sosyal medyada bir kez daha "yılın teyzesi" ilan edildi.

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