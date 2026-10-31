Hande Erçel bu kez kendini bambaşka bir makyöze teslim etti! Minik Mavi hünerlerini sergiledi
Ünlü oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Minik yeğeninin minik ellerine kendini teslim eden ünlü oyuncunun o neşeli halleri, kısa sürede sosyal medyayı sallayarak büyük beğeni topladı.
Sosyal medyadaki her adımı milyonlarca hayranı tarafından ilgiyle takip edilen oyuncu Hande Erçel, bu kez ailesiyle geçirdiği tatlı bir anla gündeme geldi.
Yoğun temposundan arta kalan zamanı sevdiklerine ayıran Erçel, set boşluğunda yeğeni Mavi ile kamera karşısına geçerek içleri ısıtan görüntülere imza attı.
Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in tatlı kızı Aylin Mavi ile olan eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle sınırları aşan ünlü oyuncu, bu kez kendini bambaşka bir makyaj ustasının eline bıraktı.
Masaya dizdiği rujları büyük bir ciddiyetle ve titizlikle teyzesine süren minik Mavi'nin halleri kameralara yansıdı.
Teyze-yeğen arasındaki bu samimi ve sıcacık bağ, izleyenlerin yüreğini ısıtırken kısa süre içinde platformlarda viral olmayı başardı.
Mavi'nin ciddiyeti ve Hande Erçel'in yeğenine gösterdiği şefkat dolu, gülümseten yaklaşımı hayranlarından tam not aldı.
Paylaştığı bu eğlenceli videolarla ailesine verdiği değeri bir kez daha gözler önüne seren oyuncu, takipçileri tarafından sosyal medyada bir kez daha "yılın teyzesi" ilan edildi.