İlk göz ağrısı babasının boyunu geçti! Emre Altuğ’dan oğlu Kuzey’e duygusal doğum günü mesajı
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Kuzey’in yeni yaşını kutladı. Oğluyla verdiği sevgi dolu pozunu takipçileriyle paylaşan sanatçının duygusal mesajı ve babasının boyunu geçen Kuzey’in son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Hem kariyeri hem de özel yaşamıyla adından sıkça söz ettiren Emre Altuğ, kalpleri ısıtan bir paylaşıma imza attı. Gözünden sakındığı oğlu Kuzey'in yaş gününü kutlayan ünlü isim, aralarındaki güçlü bağı gözler önüne serdi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Emre Altuğ, bu kez oğluna duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi.
Oğlu Kuzey'e arkadan sıkıca sarıldığı, arkadaş gibi olduklarını yansıtan neşeli bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan sanatçı, kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.
Fotoğrafta babasıyla birlikte objektiflere gülümseyen Kuzey'in geçtiğimiz yıllara oranla ne kadar çok büyüdüğü ve babasının boyunu geçtiği dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medya kullanıcıları Kuzey'in babasına olan benzerliğini konuşurken, Altuğ'un paylaşıma düştü not ise okuyan herkesi duygulandırdı.
Oğluna olan sevgisini kelimelere döken Altuğ, "Bugün Kuzey'imin doğum günü, doğduğun günden beri güneş gibi parlıyorsun, ışığın hiç solmasın." ifadelerini kullandı.
Mesajının devamında evladına sağlık, huzur ve başarı temennisinde bulunan Altuğ, "Seni seviyorum oğlum iyi ki doğdun" diyerek noktayı koydu. Nazar boncuğu emojileriyle süslenen bu özel kutlama, baba ile oğul arasındaki sevgiyi bir kez daha milyonların gözü önüne serdi.Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı