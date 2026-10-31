Oğluyla birlikte arkadan sarılarak verdiği neşeli pozda oldukça mutlu olduğu görülen Emre Altuğ, hayranlarının takdirini topladı. Fotoğrafta babasıyla birlikte objektiflere gülümseyen Kuzey'in geçtiğimiz yıllara oranla ne kadar çok büyüdüğü ve babasının boyunu geçtiği dikkatlerden kaçmadı.

Baba ile oğul arasındaki dostane ve güçlü bağ, paylaşılan bu sıcak kareyle bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medya kullanıcıları Kuzey'in babasına olan benzerliğini konuşurken, Altuğ'un paylaşıma düştü not ise okuyan herkesi duygulandırdı.