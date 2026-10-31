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İlk göz ağrısı babasının boyunu geçti! Emre Altuğ’dan oğlu Kuzey’e duygusal doğum günü mesajı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Kuzey’in yeni yaşını kutladı. Oğluyla verdiği sevgi dolu pozunu takipçileriyle paylaşan sanatçının duygusal mesajı ve babasının boyunu geçen Kuzey’in son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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İlk göz ağrısı babasının boyunu geçti! Emre Altuğ’dan oğlu Kuzey’e duygusal doğum günü mesajı

Hem kariyeri hem de özel yaşamıyla adından sıkça söz ettiren Emre Altuğ, kalpleri ısıtan bir paylaşıma imza attı. Gözünden sakındığı oğlu Kuzey'in yaş gününü kutlayan ünlü isim, aralarındaki güçlü bağı gözler önüne serdi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Emre Altuğ, bu kez oğluna duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, oğlu Kuzey'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla kutladı.Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, oğlu Kuzey'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla kutladı.

Oğlu Kuzey'e arkadan sıkıca sarıldığı, arkadaş gibi olduklarını yansıtan neşeli bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan sanatçı, kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

Oğluyla birlikte arkadan sarılarak verdiği neşeli pozda oldukça mutlu olduğu görülen Emre Altuğ, hayranlarının takdirini topladı.Oğluyla birlikte arkadan sarılarak verdiği neşeli pozda oldukça mutlu olduğu görülen Emre Altuğ, hayranlarının takdirini topladı.

Fotoğrafta babasıyla birlikte objektiflere gülümseyen Kuzey'in geçtiğimiz yıllara oranla ne kadar çok büyüdüğü ve babasının boyunu geçtiği dikkatlerden kaçmadı.

Baba ile oğul arasındaki dostane ve güçlü bağ, paylaşılan bu sıcak kareyle bir kez daha gözler önüne serildi.Baba ile oğul arasındaki dostane ve güçlü bağ, paylaşılan bu sıcak kareyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Sosyal medya kullanıcıları Kuzey'in babasına olan benzerliğini konuşurken, Altuğ'un paylaşıma düştü not ise okuyan herkesi duygulandırdı.

ʺDoğduğun günden beri güneş gibi parlıyorsunʺ diyen Emre Altuğ'un bu duygusal sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.ʺDoğduğun günden beri güneş gibi parlıyorsunʺ diyen Emre Altuğ'un bu duygusal sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Oğluna olan sevgisini kelimelere döken Altuğ, "Bugün Kuzey'imin doğum günü, doğduğun günden beri güneş gibi parlıyorsun, ışığın hiç solmasın." ifadelerini kullandı.

Nazar boncuklarıyla süslenen bu özel kutlama kareleri, kısa süre içinde dijital platformlarda paylaşım rekorları kırdı.Nazar boncuklarıyla süslenen bu özel kutlama kareleri, kısa süre içinde dijital platformlarda paylaşım rekorları kırdı.

Mesajının devamında evladına sağlık, huzur ve başarı temennisinde bulunan Altuğ, "Seni seviyorum oğlum iyi ki doğdun" diyerek noktayı koydu. Nazar boncuğu emojileriyle süslenen bu özel kutlama, baba ile oğul arasındaki sevgiyi bir kez daha milyonların gözü önüne serdi.

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