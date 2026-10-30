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"Seksi bir anne olmak istiyorum" diyen Jennifer Lawrence’den estetik hamlesi!

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, ikinci kez anne olduktan sonra geçirdiği estetik operasyonlarla gündem oldu. "Seksi bir anne olmak istiyorum" diyen 36 yaşındaki oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti.

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"Seksi bir anne olmak istiyorum" diyen Jennifer Lawrence’den estetik hamlesi!

Doğal güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, annelik temposunda kendine özen göstermek amacıyla yaptırdığı estetik müdahaleleri ve geleceğe yönelik planlarını açıkça paylaştı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Geçen yıl ikinci kez anne olan Jennifer Lawrence, The Cut'a verdiği röportajda güzellik anlayışını ve geçirdiği operasyonları anlattı.

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez anne olduktan sonra yaptırdığı estetik operasyonlarla magazin gündemine oturdu.Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez anne olduktan sonra yaptırdığı estetik operasyonlarla magazin gündemine oturdu.

36 yaşındaki yıldız, göğüs dikleştirme operasyonu geçirdiğini ve göz kapaklarındaki fazla derinin alındığını belirtti.

Çocuklarını okula bırakırken bile bakımlı görünmek istediğini söyleyen yıldız isim, güzellik anlayışını anlattı.Çocuklarını okula bırakırken bile bakımlı görünmek istediğini söyleyen yıldız isim, güzellik anlayışını anlattı.

Çocuklarını okula bırakırken nasıl görünmek istediğini anlatan Lawrence, "Seksi bir anne olmak istiyorum. Çocukları okula bırakırken, daha yeni uyanmış ve henüz kendime gelememiş olsam bile hayatını yoluna koymuş bir kadın gibi görünmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kusursuz görünmek yerine iyi hissetmeyi hedeflediğini belirten Jennifer Lawrence, radikal değişimine dair konuştu.Kusursuz görünmek yerine iyi hissetmeyi hedeflediğini belirten Jennifer Lawrence, radikal değişimine dair konuştu.

Kusursuz görünme çabasından ziyade fazla uğraşmadan bakımlı ve iyi hissettiği bir tarzı tercih ettiğini ekledi.

Göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdığını belirten ünlü oyuncu, bakışlarındaki tazelenmeyle dikkatleri üzerine çekti. (Fotoğraf: The Cut)Göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdığını belirten ünlü oyuncu, bakışlarındaki tazelenmeyle dikkatleri üzerine çekti. (Fotoğraf: The Cut)

Lawrence'ın yüz hatlarındaki, bakışlarındaki ve ifadesindeki belirgin değişim magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Doğal güzelliğiyle tanınan usta oyuncunun estetik müdahaleleri açıkça itiraf etmesi magazin dünyasında geniş yankı buldu.Doğal güzelliğiyle tanınan usta oyuncunun estetik müdahaleleri açıkça itiraf etmesi magazin dünyasında geniş yankı buldu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu verdiği röportajda, üç yaşındaki oğlundan bahsederek, "İlk doğumdan sonra her şey neredeyse tamamen düzeldi. İkinci doğumdan sonra ise hiçbir şey düzelmedi" demişti.

"Seksi bir anne olmak istiyorum" diyen Jennifer Lawrence’den estetik hamlesi!-8

Jennifer, dolgu maddelerini kamerada belli olduğu için kullanmaktan kaçındığını ve sadece çok az miktarda botoks yaptırdığını, çünkü yüz ifadelerini göstermesi gerektiğini söylemişti.

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