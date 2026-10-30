"Seksi bir anne olmak istiyorum" diyen Jennifer Lawrence’den estetik hamlesi!
Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, ikinci kez anne olduktan sonra geçirdiği estetik operasyonlarla gündem oldu. "Seksi bir anne olmak istiyorum" diyen 36 yaşındaki oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti.
Doğal güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, annelik temposunda kendine özen göstermek amacıyla yaptırdığı estetik müdahaleleri ve geleceğe yönelik planlarını açıkça paylaştı.
Geçen yıl ikinci kez anne olan Jennifer Lawrence, The Cut'a verdiği röportajda güzellik anlayışını ve geçirdiği operasyonları anlattı.
36 yaşındaki yıldız, göğüs dikleştirme operasyonu geçirdiğini ve göz kapaklarındaki fazla derinin alındığını belirtti.
Çocuklarını okula bırakırken nasıl görünmek istediğini anlatan Lawrence, "Seksi bir anne olmak istiyorum. Çocukları okula bırakırken, daha yeni uyanmış ve henüz kendime gelememiş olsam bile hayatını yoluna koymuş bir kadın gibi görünmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kusursuz görünme çabasından ziyade fazla uğraşmadan bakımlı ve iyi hissettiği bir tarzı tercih ettiğini ekledi.
Lawrence'ın yüz hatlarındaki, bakışlarındaki ve ifadesindeki belirgin değişim magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
NE OLMUŞTU?
Ünlü oyuncu verdiği röportajda, üç yaşındaki oğlundan bahsederek, "İlk doğumdan sonra her şey neredeyse tamamen düzeldi. İkinci doğumdan sonra ise hiçbir şey düzelmedi" demişti.
Jennifer, dolgu maddelerini kamerada belli olduğu için kullanmaktan kaçındığını ve sadece çok az miktarda botoks yaptırdığını, çünkü yüz ifadelerini göstermesi gerektiğini söylemişti.