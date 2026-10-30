Çocuklarını okula bırakırken bile bakımlı görünmek istediğini söyleyen yıldız isim, güzellik anlayışını anlattı. Çocuklarını okula bırakırken nasıl görünmek istediğini anlatan Lawrence, "Seksi bir anne olmak istiyorum. Çocukları okula bırakırken, daha yeni uyanmış ve henüz kendime gelememiş olsam bile hayatını yoluna koymuş bir kadın gibi görünmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kusursuz görünmek yerine iyi hissetmeyi hedeflediğini belirten Jennifer Lawrence, radikal değişimine dair konuştu. Kusursuz görünme çabasından ziyade fazla uğraşmadan bakımlı ve iyi hissettiği bir tarzı tercih ettiğini ekledi.

Göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdığını belirten ünlü oyuncu, bakışlarındaki tazelenmeyle dikkatleri üzerine çekti. (Fotoğraf: The Cut) Lawrence'ın yüz hatlarındaki, bakışlarındaki ve ifadesindeki belirgin değişim magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.