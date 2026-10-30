Hülya Avşar'ın yapay zeka videosu: Köpeğiyle dans etti
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan eğlenceli dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın "Biraz neşemiz yerine gelsin" notuyla yayınladığı videoya kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yorumu damga vurdu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve yenilikçi paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez yapay zeka desteğiyle hazırlanan renkli bir videoyla takipçilerinin karşısına çıktı.
Ön planda sevimli köpeğinin yer aldığı, arka planda ise kendisinin hareketli figürler sergilediği videoyu Instagram hesabından paylaşan sanatçı, paylaşımına "Biraz neşemiz yerine gelsin. Bu videoyu bugün çıkan haberlerden yola çıkarak, çok sevdiğim biri hazırlamış" notunu düştü.
Kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim alan videoya en dikkat çeken yorum ise Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan geldi.
Annesinin neşeli paylaşımına kayıtsız kalamayan Zehra Çilingiroğlu, "Hahahahaha çok iyiii" ifadelerini kullanarak kahkaha ve kalp emojileriyle yanıt verdi.
Anne kızın sosyal medyadaki bu samimi ve eğlenceli etkileşimi takipçilerinin büyük beğenisini topladı.