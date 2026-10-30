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Hülya Avşar'ın yapay zeka videosu: Köpeğiyle dans etti

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan eğlenceli dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın "Biraz neşemiz yerine gelsin" notuyla yayınladığı videoya kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yorumu damga vurdu.

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Hülya Avşar'ın yapay zeka videosu: Köpeğiyle dans etti

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yenilikçi paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez yapay zeka desteğiyle hazırlanan renkli bir videoyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan neşeli dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan neşeli dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ön planda sevimli köpeğinin yer aldığı, arka planda ise kendisinin hareketli figürler sergilediği videoyu Instagram hesabından paylaşan sanatçı, paylaşımına "Biraz neşemiz yerine gelsin. Bu videoyu bugün çıkan haberlerden yola çıkarak, çok sevdiğim biri hazırlamış" notunu düştü.

Video Oynatma İkonu Hülya Avşar'dan eğlenceli paylaşım!

Ön planda sevimli köpeğinin yer aldığı yapay zeka videosu, izleyenlere neşeli anlar yaşattı.Ön planda sevimli köpeğinin yer aldığı yapay zeka videosu, izleyenlere neşeli anlar yaşattı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim alan videoya en dikkat çeken yorum ise Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan geldi.

Harekliliği ve enerjisiyle bilinen Avşar'ın yapay zeka ile harmanlanan dans figürleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.Harekliliği ve enerjisiyle bilinen Avşar'ın yapay zeka ile harmanlanan dans figürleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Annesinin neşeli paylaşımına kayıtsız kalamayan Zehra Çilingiroğlu, "Hahahahaha çok iyiii" ifadelerini kullanarak kahkaha ve kalp emojileriyle yanıt verdi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Anne kızın sosyal medyadaki bu samimi ve eğlenceli etkileşimi takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

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