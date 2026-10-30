Sosyal medyayı aktif kullanan ve yenilikçi paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez yapay zeka desteğiyle hazırlanan renkli bir videoyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan neşeli dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ön planda sevimli köpeğinin yer aldığı, arka planda ise kendisinin hareketli figürler sergilediği videoyu Instagram hesabından paylaşan sanatçı, paylaşımına "Biraz neşemiz yerine gelsin. Bu videoyu bugün çıkan haberlerden yola çıkarak, çok sevdiğim biri hazırlamış" notunu düştü. Hülya Avşar'dan eğlenceli paylaşım!