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20 kilo zayıflayan Kubat'ı görenler gözlerine inanamadı: "Tanımakta zorlandık"

Verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olunan ünlü türkücü Kubat, zayıflamış haliyle görenleri şoke etti. Büyük değişimiyle dikkat çeken sanatçının son hali sosyal medyada gündem oldu.

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20 kilo zayıflayan Kubat'ı görenler gözlerine inanamadı: "Tanımakta zorlandık"

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, zayıflığı ve radikal değişimiyle magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şarkıcının son halini görenler hayranlıklarını gizleyemedi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Mayıs ayında yaklaşık 20 kilo verdiğini açıklayan sanatçı, konuk olduğu programda yaşadığı büyük değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Kubat, zayıflamış haliyle dikkatleri üzerine çekti.Verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Kubat, zayıflamış haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Zayıflığı nedeniyle kıyafetlerinin büyük bölümünü yenilemek zorunda kalan Kubat'ın değişimi, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Şarkıcının gençleştiğini belirten hayranları, ʺEski halinden eser kalmadıʺ ve ʺTanımakta zorlandıkʺ şeklinde yorumlar yaptı.Şarkıcının gençleştiğini belirten hayranları, ʺEski halinden eser kalmadıʺ ve ʺTanımakta zorlandıkʺ şeklinde yorumlar yaptı.

Ünlü şarkıcının son halini gören hayranları "Resmen gençleşmiş", "Tanımakta zorlandık" ve "Eski halinden eser kalmadı" şeklinde yorumlar yaptı.

Radikal bir kararla spora ve diyete başlayan Kubat, ʺYa emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktımʺ sözleriyle değişimini özetledi.Radikal bir kararla spora ve diyete başlayan Kubat, ʺYa emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktımʺ sözleriyle değişimini özetledi.

Değişimi hakkında esprili bir dille konuşan Kubat, "Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım" sözleriyle dikkat çekti.

İğne ipliğe dönen Türk halk müziğinin sevilen ismi Kubat, yeni imajı ve fit görünümüyle magazin gündemine damga vurdu.İğne ipliğe dönen Türk halk müziğinin sevilen ismi Kubat, yeni imajı ve fit görünümüyle magazin gündemine damga vurdu.

Öte yandan Joker programına konuk olan Kubat'ın son halini gören Beyazıt Öztürk ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Düzenli yürüyüş ve disiplinli bir beslenme programı uygulayan Kubat'ın son hali sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.Düzenli yürüyüş ve disiplinli bir beslenme programı uygulayan Kubat'ın son hali sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

NE OLMUŞTU?

Fazla kilolarından kurtulmak için uzun zamandır sıkı bir program uygulayan ünlü türkücü; düzenli spor yaptığını, yürüyüşlerini aksatmadığını ve disiplinli bir beslenme düzeni izlediğini belirtmişti.

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