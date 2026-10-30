Radikal bir kararla spora ve diyete başlayan Kubat, ʺYa emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktımʺ sözleriyle değişimini özetledi.

Değişimi hakkında esprili bir dille konuşan Kubat, "Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım" sözleriyle dikkat çekti.