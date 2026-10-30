20 kilo zayıflayan Kubat'ı görenler gözlerine inanamadı: "Tanımakta zorlandık"
Verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olunan ünlü türkücü Kubat, zayıflamış haliyle görenleri şoke etti. Büyük değişimiyle dikkat çeken sanatçının son hali sosyal medyada gündem oldu.
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, zayıflığı ve radikal değişimiyle magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şarkıcının son halini görenler hayranlıklarını gizleyemedi.
Mayıs ayında yaklaşık 20 kilo verdiğini açıklayan sanatçı, konuk olduğu programda yaşadığı büyük değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.
Zayıflığı nedeniyle kıyafetlerinin büyük bölümünü yenilemek zorunda kalan Kubat'ın değişimi, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.
Ünlü şarkıcının son halini gören hayranları "Resmen gençleşmiş", "Tanımakta zorlandık" ve "Eski halinden eser kalmadı" şeklinde yorumlar yaptı.
Değişimi hakkında esprili bir dille konuşan Kubat, "Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım" sözleriyle dikkat çekti.
Öte yandan Joker programına konuk olan Kubat'ın son halini gören Beyazıt Öztürk ise şaşkınlığını gizleyemedi.
NE OLMUŞTU?
Fazla kilolarından kurtulmak için uzun zamandır sıkı bir program uygulayan ünlü türkücü; düzenli spor yaptığını, yürüyüşlerini aksatmadığını ve disiplinli bir beslenme düzeni izlediğini belirtmişti.