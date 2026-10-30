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Setlerden uzak olmasının nedeni ortaya çıktı! Bade İşçil’in dikkat çeken kuralları

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Bade İşçil'in milyonluk teklifleri neden reddettiği ve setlere neden ara verdiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun katı kuralları ve yaşam felsefesi dikkat çekti.

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Setlerden uzak olmasının nedeni ortaya çıktı! Bade İşçil’in dikkat çeken kuralları

Yıllar boyunca birçok başarılı projede rol alan ve izleyicilerin beğenisini kazanan Bade İşçil, uzun süreli sessizliğinin ardındaki gerçekleri tüm samimiyetiyle gözler önüne serdi.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan oyuncu Bade İşçil, projeleri seçerken neden bu kadar seçici olduğunu açıkladı.Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan oyuncu Bade İşçil, projeleri seçerken neden bu kadar seçici olduğunu açıkladı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, gelen dizi ve sinema tekliflerini ince eleyip sık dokuyan İşçil, sırf ekranda görünmek uğruna inandırıcılığını yitirecek işlere imza atmaktan özenle kaçındığını belirtti.

Setlerden uzak olmasının nedeni ortaya çıktı! Bade İşçil’in dikkat çeken kuralları-3

"Bana göre bir şey gelmeyince ben de yer almak istemiyorum" diyen oyuncu, içine sinmeyen hiçbir senaryoya onay vermediğini vurguladı.

Hayat felsefesine dair samimi açıklamalarda bulunan Bade İşçil, tam anlamıyla bir düzen insanı olduğunu ifade etti.Hayat felsefesine dair samimi açıklamalarda bulunan Bade İşçil, tam anlamıyla bir düzen insanı olduğunu ifade etti.

Yaşam felsefesinden de bahseden Bade İşçil, tam anlamıyla bir düzen insanı olduğunu ifade etti.

ʺBen düzen insanıyım, belirli sabitlerim var, onlarsız yaşayamamʺ diyen ünlü oyuncu, yaşamındaki katı kuralları gözler önüne serdi.ʺBen düzen insanıyım, belirli sabitlerim var, onlarsız yaşayamamʺ diyen ünlü oyuncu, yaşamındaki katı kuralları gözler önüne serdi.

Hayatının her alanında belirli bir rutin aradığını belirten ünlü isim, "Ben düzen insanıyım, belirli sabitlerim var, onlarsız yaşayamam" dedi.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

İşçil, "Düzeni severim, risk almayı da sevmem" sözleriyle sürprizlere kapalı olduğunu net bir biçimde ortaya koydu.

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