Yıllar boyunca birçok başarılı projede rol alan ve izleyicilerin beğenisini kazanan Bade İşçil, uzun süreli sessizliğinin ardındaki gerçekleri tüm samimiyetiyle gözler önüne serdi.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan oyuncu Bade İşçil, projeleri seçerken neden bu kadar seçici olduğunu açıkladı. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, gelen dizi ve sinema tekliflerini ince eleyip sık dokuyan İşçil, sırf ekranda görünmek uğruna inandırıcılığını yitirecek işlere imza atmaktan özenle kaçındığını belirtti.