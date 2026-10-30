Setlerden uzak olmasının nedeni ortaya çıktı! Bade İşçil’in dikkat çeken kuralları
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Bade İşçil'in milyonluk teklifleri neden reddettiği ve setlere neden ara verdiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun katı kuralları ve yaşam felsefesi dikkat çekti.
Yıllar boyunca birçok başarılı projede rol alan ve izleyicilerin beğenisini kazanan Bade İşçil, uzun süreli sessizliğinin ardındaki gerçekleri tüm samimiyetiyle gözler önüne serdi.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, gelen dizi ve sinema tekliflerini ince eleyip sık dokuyan İşçil, sırf ekranda görünmek uğruna inandırıcılığını yitirecek işlere imza atmaktan özenle kaçındığını belirtti.
"Bana göre bir şey gelmeyince ben de yer almak istemiyorum" diyen oyuncu, içine sinmeyen hiçbir senaryoya onay vermediğini vurguladı.
Yaşam felsefesinden de bahseden Bade İşçil, tam anlamıyla bir düzen insanı olduğunu ifade etti.
Hayatının her alanında belirli bir rutin aradığını belirten ünlü isim, "Ben düzen insanıyım, belirli sabitlerim var, onlarsız yaşayamam" dedi.
İşçil, "Düzeni severim, risk almayı da sevmem" sözleriyle sürprizlere kapalı olduğunu net bir biçimde ortaya koydu.