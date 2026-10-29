Sinema yıllarına ait anılarını ve fotoğraflarını kitaba dönüştüren İhsan Gedik, bu eserlerin satışını kendi imkanlarıyla sürdürüyor. ANILARINI KİTAPLAŞTIRIP SOKAK SOKAK GEZİYOR İlerleyen yıllarda sektörden teklif alamamaya başlayan emektar oyuncu, geçimini sağlamak ve sinema geçmişini yaşatmak adına farklı bir yol seçti.

Oyunculuk projelerinin azalmasının ardından farklı bir yol seçen Gedik, kaleme aldığı basılı eserleri elinde taşıyarak tanıtmaya devam ediyor. Sinema yıllarına ait anılarını ve eski fotoğraflarını bir kitapta toplayan oyuncu, basılan bu eserleri kendi imkanlarıyla satmaya başladı.