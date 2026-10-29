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Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal ile aynı seti paylaşmıştı! Yeşilçam emektarı İhsan Gedik'in son hali

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı sert ve "kötü adam" karakterleriyle hafızalarda yer edinen oyuncu İhsan Gedik, kaleme aldığı anı kitabını sokakta satarken çekilen görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. 1960'lı yıllarda set işçisi olarak adım attığı sinema sektöründe yüzlerce projede rol alan emektar oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal ile aynı seti paylaşmıştı! Yeşilçam emektarı İhsan Gedik'in son hali

Sinema serüvenine 1960'lı yıllarda kamera arkasında çalışarak başlayan İhsan Gedik, zamanla kameraların önüne geçerek Yeşilçam'ın tanınan karakter oyuncularından biri oldu.

1960'lı yıllarda sektöre adım atan oyuncu, Türk sinemasının tanınan isimleriyle yüzlerce projede rol almıştı.1960'lı yıllarda sektöre adım atan oyuncu, Türk sinemasının tanınan isimleriyle yüzlerce projede rol almıştı.

Kariyeri boyunca Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi Türk sinemasının usta isimleriyle aynı projelerde yer alan Gedik, genellikle aksiyon ve kavga sahnelerinin aranan yüzleri arasında gösterildi.

Sektöre ilk olarak set işçisi olarak başlayan oyuncu, zamanla kameraların önüne geçerek Yeşilçam'ın tanınan simalarından biri haline geldi.Sektöre ilk olarak set işçisi olarak başlayan oyuncu, zamanla kameraların önüne geçerek Yeşilçam'ın tanınan simalarından biri haline geldi.

Yaklaşık 48 yıla yayılan oyunculuk yaşamında 600 ile 800 arasında filmde rol aldığını belirten oyuncu, sinemadaki sert mizacıyla izleyicinin hafızasında yer etti.

Sinema yıllarına ait anılarını ve fotoğraflarını kitaba dönüştüren İhsan Gedik, bu eserlerin satışını kendi imkanlarıyla sürdürüyor.Sinema yıllarına ait anılarını ve fotoğraflarını kitaba dönüştüren İhsan Gedik, bu eserlerin satışını kendi imkanlarıyla sürdürüyor.

ANILARINI KİTAPLAŞTIRIP SOKAK SOKAK GEZİYOR

İlerleyen yıllarda sektörden teklif alamamaya başlayan emektar oyuncu, geçimini sağlamak ve sinema geçmişini yaşatmak adına farklı bir yol seçti.

Oyunculuk projelerinin azalmasının ardından farklı bir yol seçen Gedik, kaleme aldığı basılı eserleri elinde taşıyarak tanıtmaya devam ediyor.Oyunculuk projelerinin azalmasının ardından farklı bir yol seçen Gedik, kaleme aldığı basılı eserleri elinde taşıyarak tanıtmaya devam ediyor.

Sinema yıllarına ait anılarını ve eski fotoğraflarını bir kitapta toplayan oyuncu, basılan bu eserleri kendi imkanlarıyla satmaya başladı.

İlerleyen yaşına rağmen elindeki kitapları tanıtmak için sokakları gezen oyuncu, Karaköy-Tünel hattında objektiflere yansıdı.İlerleyen yaşına rağmen elindeki kitapları tanıtmak için sokakları gezen oyuncu, Karaköy-Tünel hattında objektiflere yansıdı.

SON GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN PAYLAŞILDI

İstanbul'un Karaköy Tünel hattında bastonunun yardımıyla yürüyerek elindeki kitapları tanıtmaya çalışan İhsan Gedik'in görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden dolaşıma sokuldu.

Türk sinemasının altın kadrosundaki efsane isimlerle aynı seti paylaşan usta isim, aksiyon ve kavga sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.Türk sinemasının altın kadrosundaki efsane isimlerle aynı seti paylaşan usta isim, aksiyon ve kavga sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.

İlerleyen yaşına rağmen elindeki kitapları satarak şehir şehir ve sokak sokak gezmeye devam eden Gedik'in son durumu, sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasında yer aldı.

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