Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal ile aynı seti paylaşmıştı! Yeşilçam emektarı İhsan Gedik'in son hali
Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı sert ve "kötü adam" karakterleriyle hafızalarda yer edinen oyuncu İhsan Gedik, kaleme aldığı anı kitabını sokakta satarken çekilen görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. 1960'lı yıllarda set işçisi olarak adım attığı sinema sektöründe yüzlerce projede rol alan emektar oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.
Sinema serüvenine 1960'lı yıllarda kamera arkasında çalışarak başlayan İhsan Gedik, zamanla kameraların önüne geçerek Yeşilçam'ın tanınan karakter oyuncularından biri oldu.
Kariyeri boyunca Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi Türk sinemasının usta isimleriyle aynı projelerde yer alan Gedik, genellikle aksiyon ve kavga sahnelerinin aranan yüzleri arasında gösterildi.
Yaklaşık 48 yıla yayılan oyunculuk yaşamında 600 ile 800 arasında filmde rol aldığını belirten oyuncu, sinemadaki sert mizacıyla izleyicinin hafızasında yer etti.
ANILARINI KİTAPLAŞTIRIP SOKAK SOKAK GEZİYOR
İlerleyen yıllarda sektörden teklif alamamaya başlayan emektar oyuncu, geçimini sağlamak ve sinema geçmişini yaşatmak adına farklı bir yol seçti.
Sinema yıllarına ait anılarını ve eski fotoğraflarını bir kitapta toplayan oyuncu, basılan bu eserleri kendi imkanlarıyla satmaya başladı.
SON GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN PAYLAŞILDI
İstanbul'un Karaköy Tünel hattında bastonunun yardımıyla yürüyerek elindeki kitapları tanıtmaya çalışan İhsan Gedik'in görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden dolaşıma sokuldu.
İlerleyen yaşına rağmen elindeki kitapları satarak şehir şehir ve sokak sokak gezmeye devam eden Gedik'in son durumu, sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasında yer aldı.
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