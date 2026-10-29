Etkileşim uğruna mahremiyet hiçe sayıldı! Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili hesabı kapatıldı
Sosyal medyada "Tayyargiller" olarak bilinen fenomen Özlem Öz'ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabı, artan şikayetler ve tepkilerin ardından erişime engellendi. Özellikle bebeğinin sünnetine dair yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştirilen fenomene yönelik bu hamle, kullanıcıların çağrıları sonrasında geldi.
Sık sık yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Özlem ve Tayyar Öz çiftinden Özlem Öz'ün sosyal medya hesabı erişime engellendi. 4,3 milyon takipçiye sahip olan Instagram hesabının kapatılması, son dönemde artan tartışmaların ardından gerçekleşti.
Ağustos ayında beşinci çocuğunu kucağına alan Özlem Öz, son olarak bebeğinin sünnetine dair yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın tepkisini çekmişti.
Özellikle X platformundaki sosyal medya kullanıcıları, çocukların mahremiyetinin etkileşim ve ticari amaçlarla hiçe sayıldığını savunarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulunmuş ve hesapların incelenmesini talep etmişti.
"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARININ GÖZETİLMESİ ESASTIR"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu paylaşımlar nedeniyle Bakanlığımızca 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edilmiş, ilgili mahkemece talebimiz kabul edilmiştir.
Bakanlığımızın dilekçesinde de vurgulandığı üzere, çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli anlarının sistematik biçimde sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi, özel hayatlarının gizliliği ve kişilik hakları yönünden ciddi riskler barındırmaktadır. Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmemektedir."
ERİŞİM SAĞLANAMIYOR
Bakanlığın açıklamasının ardından Öz'ün sosyal medya hesabında erişim sağlanamadığı görüldü.