"BU YOKLUĞA NASIL DAYANIRIM?"

Aynı anda hem anne hem de ağabey hasretiyle baş başa kalan Sinem Kılıç, paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Ben bu yokluğa, bu acıya nasıl dayanır, nasıl ayakta kalırım... Sensizliğe hâlâ alışamamışken ikinizin hasretiyle nasıl başa çıkarım... Neye tutunur, nasıl yaşarım..."