2 aylık yokluğun ardından gelen paylaşım! Serhat Kılıç'ın acılı kardeşinin çaresiz feryadı
İki ay önce hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın kardeşi Sinem Kılıç, hem annesine hem de ağabeyine duyduğu derin özlemi paylaştığı acı dolu sözlerle dile getirdi. Arka arkaya yaşadığı kayıpların ardından duyduğu büyük üzüntüyü aktaran Sinem Kılıç, "Ben bu yokluğa, bu acıya nasıl dayanır, nasıl ayakta kalırım" dedi.
"Seksenler", "Söz" ve "Kuruluş Osman" gibi önemli yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Ünlü oyuncunun vefatının ardından iki ay geçerken, ailesinin yaşadığı büyük acı ve özlem tazeliğini koruyor.
Annesini kaybettikten sonra ağabeyi Serhat Kılıç da toprağa veren Sinem Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hissettiği derin acıyı dile getirdi.
"ŞİMDİ AĞABEYİM DE SENİN YANINA GELDİ"
Yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Sinem Kılıç, öncelikle merhum annesine seslendi. Satırlarında hissettiği derin acıyı kelimelere döken Kılıç, "Gözümüzün nuru, başımızın tacı annem... Sensizliğin acısı ve hasretiyle yanıp kavrulduk. Şimdi canımın diğer yarısı, ağabeyim, senin de biricik oğlun yanına geldi annem" sözleriyle takipçilerini hüzne boğdu.
"BU YOKLUĞA NASIL DAYANIRIM?"
Aynı anda hem anne hem de ağabey hasretiyle baş başa kalan Sinem Kılıç, paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Ben bu yokluğa, bu acıya nasıl dayanır, nasıl ayakta kalırım... Sensizliğe hâlâ alışamamışken ikinizin hasretiyle nasıl başa çıkarım... Neye tutunur, nasıl yaşarım..."
ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI
Vefatıyla tüm sevenlerini yasa boğan oyuncu Serhat Kılıç için ilk olarak İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlenmişti. Ardından memleketi Ankara'ya gönderilen naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının sonrasında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.