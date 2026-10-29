Kanserle mücadele ediyordu! 95 yaşındaki Hollywood yıldızı Barbara Barrie yaşamını yitirdi
Breaking Away, Barney Miller ve Suddenly Susan gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Hollywood'un usta karakter oyuncusu Barbara Barrie, 95 yaşında Manhattan'daki evinde hayatını kaybetti. Ölümcül kanser teşhisi bulunan sanatçının kızı Jane Harnick, annesinin tıbbi yardımla yaşamını sonlandırdığını duyurdu.
Hollywood dünyası usta bir oyuncusunu kaybetti. Breaking Away, Barney Miller ve Suddenly Susan gibi yapımlarla tanınan Barbara Barrie, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Sinema, televizyon ve Broadway sahnelerinde uzun yıllar başarıyla yer alan oyuncunun ölüm haberi sevenlerini üzdü.
KIZI ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI
The New York Times'ın haberine göre Barbara Barrie, 28 Ekim Çarşamba günü Manhattan'daki evinde yaşamını yitirdi.
Ölümcül kanser teşhisi konulan oyuncunun kızı Jane Harnick, annesinin tıbbi yardımla yaşamını sonlandırdığını açıkladı.
Barrie'nin vefatı, uzun yıllar emek verdiği Hollywood ve tiyatro dünyasında üzüntüyle karşılandı.
OSCAR'A ADAY GÖSTERİLMİŞTİ
Barbara Barrie, 1979 yapımı Breaking Away filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.
TONY ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ
Ünlü oyuncu, 1964 yapımı One Potato, Two Potato filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Barrie, Broadway'de sahnelenen Company müzikalindeki performansıyla da Tony Ödülü'ne aday gösterildi.
TELEVİZYONUN UNUTULMAZ YÜZLERİNDENDİ
23 Mayıs 1931'de Chicago'da dünyaya gelen Barbara Barrie, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başladı.
1955 yılında Broadway'e adım atan sanatçı, yıllar içinde çok sayıda tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.
ÜÇ KEZ EMMY ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ
Özellikle Barney Miller dizisindeki Elizabeth Miller ve Brooke Shields'ın başrolünde yer aldığı Suddenly Susan dizisindeki Nana Keane karakterleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Kariyeri boyunca üç kez Emmy Ödülü'ne aday gösterilen Barrie, Hollywood'un saygın karakter oyuncuları arasında yer aldı.
KANSERLE MÜCADELESİNİ KİTAPLARINDA ANLATMIŞTI
1994 yılında kanser teşhisi alan Barbara Barrie, hastalıkla mücadelesini kamuoyundan gizlemedi.
1997 yılında Second Act, 1999 yılında ise Don't Die of Embarrassment adlı kitaplarını yayımlayan oyuncu, bağırsak kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için çalıştı.
İKİ ÇOCUĞU VAR
Barrie, 2007 yılında hayatını kaybeden eşi Jay Harnick ile evliliğinden dünyaya gelen Jane ve Aaron adlı iki çocuğunu geride bıraktı.