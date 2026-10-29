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Babasına şiddet ve uyuşturucu soruşturmalarıyla anılıyordu: Sansar Salvo'ya zorunlu hastane yatışı kararı

Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Sansar Salvo, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini duyurdu. "Topluma karşı tehlikeli olma" gerekçesiyle alındığını öne sürdüğü karar sonrası sanatçının geçmişteki hukuki süreçleri ve yaşadığı zorlu günler yeniden merak konusu oldu.

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Babasına şiddet ve uyuşturucu soruşturmalarıyla anılıyordu: Sansar Salvo'ya zorunlu hastane yatışı kararı

Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekincan Arslan, hakkında alındığını açıkladığı yeni kararla gündeme geldi.

Daha önce babasına uyguladığı şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan ve sonrasında tedavi sürecine başlanan rapçi, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sansar Salvo hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Sansar Salvo hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

HASTANEYE ZORUNLU YATIŞ KARARI

Sansar Salvo, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni videoda, hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini öne sürdü.

Rapçi, kararın gerekçesinin "topluma karşı tehlikeli olma" şeklinde belirtildiğini açıkladı. Arslan'ın paylaşımı, geçmişte yaşadığı hukuki süreçleri yeniden gündeme taşıdı.

Babasına şiddet ve uyuşturucu soruşturmalarıyla anılıyordu: Sansar Salvo'ya zorunlu hastane yatışı kararı-3

BABASINA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sansar Salvo, daha önce babasına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Söz konusu olayın ardından tutuklanan rapçi, bir süre sonra serbest bırakılmış ve tedavi sürecine başlanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Arslan'ın vesayetinin anne ve babasına verildiği açıklanmıştı.

Babasına şiddet ve uyuşturucu soruşturmalarıyla anılıyordu: Sansar Salvo'ya zorunlu hastane yatışı kararı-4

UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRME SUÇLAMASIYLA DA TUTUKLANMIŞTI

Ünlü rapçi, daha önce müzik kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddiasıyla da hukuki süreç yaşamıştı.

Bu suçlama kapsamında tutuklanan Arslan'ın mart ayında serbest bırakıldığı belirtilmişti. Sansar Salvo'nun son paylaşımıyla birlikte geçmişte yaşadığı hukuki süreçler yeniden gündeme geldi.

Babasına şiddet ve uyuşturucu soruşturmalarıyla anılıyordu: Sansar Salvo'ya zorunlu hastane yatışı kararı-5

SANSAR SALVO KİMDİR?

Gerçek adı Ekincan Arslan olan Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan rapçi, müzikle henüz 10 yaşındayken ilgilenmeye başladı.

Türkçe rap müziğinin tanınan isimleri arasında yer alan Sansar Salvo, 2008 yılında Adrenalin, 2009 yılında ise Seremoni Efendisi albümünü yayımladı.

Babasına şiddet ve uyuşturucu soruşturmalarıyla anılıyordu: Sansar Salvo'ya zorunlu hastane yatışı kararı-6

2010 YILINDA KANSER TEŞHİSİ ALDI

2010 yılında kanser teşhisi alan sanatçı, tedavi sürecinin ardından müzik çalışmalarına devam etti. 2013 yılında 24. Şarjör albümünü dinleyicilerle buluşturan rapçi, 2016 yılında Yakında Sans adlı derleme albümünü yayımladı.

2017 yılında Şimdi Sans albümünü hem fiziksel müzik marketlerde hem de dijital platformlarda yayınladı. Sansar Salvo, 2019 yılında Kaan Boşnak ile birlikte seslendirdiği "Koptu Kayış" adlı şarkıyla da müzikseverlerin karşısına çıktı.

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