Ünlü rapçi, daha önce müzik kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddiasıyla da hukuki süreç yaşamıştı.

Gerçek adı Ekincan Arslan olan Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan rapçi, müzikle henüz 10 yaşındayken ilgilenmeye başladı.

2010 YILINDA KANSER TEŞHİSİ ALDI

2010 yılında kanser teşhisi alan sanatçı, tedavi sürecinin ardından müzik çalışmalarına devam etti. 2013 yılında 24. Şarjör albümünü dinleyicilerle buluşturan rapçi, 2016 yılında Yakında Sans adlı derleme albümünü yayımladı.

2017 yılında Şimdi Sans albümünü hem fiziksel müzik marketlerde hem de dijital platformlarda yayınladı. Sansar Salvo, 2019 yılında Kaan Boşnak ile birlikte seslendirdiği "Koptu Kayış" adlı şarkıyla da müzikseverlerin karşısına çıktı.