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Ehliyetine el konulmuştu: Emrah Aytemur'un alkollü araç kullanma davasında karar çıktı

Emrah Aytemur, 30 Eylül'de İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilen trafik denetiminde 2.69 promil alkollü araç kullanırken yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan oyuncu için 1 yıl hapis cezası talep edilirken, ceza pişmanlık indiriminin ardından 18 bin TL adli para cezasına çevrildi.

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Ehliyetine el konulmuştu: Emrah Aytemur'un alkollü araç kullanma davasında karar çıktı

Ünlü oyuncu Emrah Aytemur, 30 Eylül tarihinde İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde durduruldu.

Emrah Aytemur'un yargı sürecinde karar çıktı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Emrah Aytemur'un yargı sürecinde karar çıktı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

EHLİYETİNE EL KONULDU

Direksiyon başında olan Aytemur'un 2.69 promil alkollü olduğu tespit edilince ekipler tutanak tuttu.

Ehliyetine el konulan oyuncu hakkında 'alkollü araç kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ehliyetine el konulmuştu: Emrah Aytemur'un alkollü araç kullanma davasında karar çıktı-3

1 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Seri Muhakeme Usulü kapsamında görüleceğini belirtti.

Günaydın'dan Elyesa Karatepe'nin haberine göre hazırlanan talepnamede, oyuncunun 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Ehliyetine el konulmuştu: Emrah Aytemur'un alkollü araç kullanma davasında karar çıktı-4

18 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Yarı oranda indirime gidilerek ceza 6 aya düşürüldü.

Şüphelinin pişmanlığı ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak 18 bin TL adli para cezasına çevrildi.

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