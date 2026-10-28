UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ayrılık sonrası tarzını tamamen yeniledi: Hafsanur Sancaktutan'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hafsanur Sancaktutan, sürpriz bir kararla imajını yeniledi. Uzun saçlarını kestirerek bambaşka bir görünüme bürünen ünlü oyuncu, yeni tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ayrılık sonrası tarzını tamamen yeniledi: Hafsanur Sancaktutan'dan şaşırtan imaj değişikliği

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hafsanur Sancaktutan, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Son dönemde meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen ünlü oyuncu, saçlarını kestirerek görünümünde değişikliğe gitti.

Hafsanur Sancaktutan, sürpriz bir kararla imajını yeniledi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Hafsanur Sancaktutan, sürpriz bir kararla imajını yeniledi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AYRILIĞIN ARDINDAN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Hafsanur Sancaktutan, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Kubilay Aka ile yollarını ayırmıştı.

Ayrılık sonrası tarzını tamamen yeniledi: Hafsanur Sancaktutan'dan şaşırtan imaj değişikliği-3

İkilinin Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması, ayrılığı gündeme taşımıştı. Özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çeken Sancaktutan, bu kez saçlarında yaptığı değişiklikle konuşuldu.

Ayrılık sonrası tarzını tamamen yeniledi: Hafsanur Sancaktutan'dan şaşırtan imaj değişikliği-4

UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ

26 yaşındaki güzel oyuncu, uzun saçlarını kestirerek kısa ve katlı bir saç modeline geçiş yaptı.

Ayrılık sonrası tarzını tamamen yeniledi: Hafsanur Sancaktutan'dan şaşırtan imaj değişikliği-5

Koyu renk saçlarını yeni modeliyle kullanmaya başlayan Sancaktutan, değişen görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ayrılık sonrası tarzını tamamen yeniledi: Hafsanur Sancaktutan'dan şaşırtan imaj değişikliği-6

YÜZ HATLARI ÖNE ÇIKTI

Ünlü oyuncunun yüz hatlarını ön plana çıkaran yeni saç modeli, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

40 yıllık dostluğun perde arkasından çıkan nostaljik video! İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'dan gençlik görüntüleri
SONRAKİ HABER

"Ne aşkmış be" dedirten nostalji
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler