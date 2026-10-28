Ayrılık sonrası tarzını tamamen yeniledi: Hafsanur Sancaktutan'dan şaşırtan imaj değişikliği
Hafsanur Sancaktutan, sürpriz bir kararla imajını yeniledi. Uzun saçlarını kestirerek bambaşka bir görünüme bürünen ünlü oyuncu, yeni tarzıyla hayranlarından tam not aldı.
Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hafsanur Sancaktutan, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi.
Son dönemde meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen ünlü oyuncu, saçlarını kestirerek görünümünde değişikliğe gitti.
AYRILIĞIN ARDINDAN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ
Hafsanur Sancaktutan, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Kubilay Aka ile yollarını ayırmıştı.
İkilinin Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması, ayrılığı gündeme taşımıştı. Özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çeken Sancaktutan, bu kez saçlarında yaptığı değişiklikle konuşuldu.
UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ
26 yaşındaki güzel oyuncu, uzun saçlarını kestirerek kısa ve katlı bir saç modeline geçiş yaptı.
Koyu renk saçlarını yeni modeliyle kullanmaya başlayan Sancaktutan, değişen görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
YÜZ HATLARI ÖNE ÇIKTI
Ünlü oyuncunun yüz hatlarını ön plana çıkaran yeni saç modeli, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.