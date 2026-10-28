Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hafsanur Sancaktutan, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Son dönemde meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen ünlü oyuncu, saçlarını kestirerek görünümünde değişikliğe gitti.