Şöhretin maddi kazanca dönüşüp dönüşmediği sorusuna yanıt veren Tamer, tiyatro yapmayı sürdürdüğünü vurguladı.

"HALEN KAZMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Programda kendisine yöneltilen "Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu yani?" sorusunu yanıtlayan Tamer, şu ifadeleri kullandı:

"Yok. O kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz."