65 yıllık tiyatro geçmişi var! Cihat Tamer'e sorulan "Ekmek yediriyor mu?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Oyuncu Cihat Tamer, 65 yıllık sanat yaşamına ve meslekten elde ettiği maddi kazanca dair açıklamalarda bulundu. Şöhretin tek başına geçim sağlamaya yetmediğini belirten oyuncu, geçinmek için tiyatro yapmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bir televizyon programına konuk olan Cihat Tamer, oyunculuk mesleğine ve kendi dönemlerindeki anlayışa ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Tamer, tanınmış bir isim olmasına rağmen hayatını sürdürmek için çalışmaya devam ettiğini aktardı.
"MEŞHUR OLMAK İÇİN BAŞLAMADIK"
Oyunculuğa adım attıkları yıllarda önceliklerinin para veya şöhret olmadığını dile getiren Tamer, mesleğe yaklaşım biçimlerini anlattı.
Kendi kuşağındaki isimlerin oyunculuğa farklı bir anlayışla başladığını belirten Tamer, zaman içinde tanındıklarını ve para kazandıklarını söyledi.
"HALEN KAZMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Programda kendisine yöneltilen "Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu yani?" sorusunu yanıtlayan Tamer, şu ifadeleri kullandı:
"Yok. O kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz."
ŞÖHRETİN TEK BAŞINA YETMEDİĞİNİ ANLATTI
Cihat Tamer, açıklamasında sanat hayatı boyunca elde ettiği tanınırlıkla geçimini sağlamak için verdiği emeği birbirinden ayırdı.
Bambaşka Sohbetler programında konuşan oyuncu, bugün de tiyatro yaparak mesleğini sürdürdüğünü ifade etti. "Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz." sözleriyle çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Tamer, oyunculuğun yalnızca tanınmaktan ibaret olmadığını anlattı.