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65 yıllık tiyatro geçmişi var! Cihat Tamer'e sorulan "Ekmek yediriyor mu?" sorusuna dikkat çeken yanıt

Oyuncu Cihat Tamer, 65 yıllık sanat yaşamına ve meslekten elde ettiği maddi kazanca dair açıklamalarda bulundu. Şöhretin tek başına geçim sağlamaya yetmediğini belirten oyuncu, geçinmek için tiyatro yapmayı sürdürdüğünü ifade etti.

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65 yıllık tiyatro geçmişi var! Cihat Tamer'e sorulan "Ekmek yediriyor mu?" sorusuna dikkat çeken yanıt

Bir televizyon programına konuk olan Cihat Tamer, oyunculuk mesleğine ve kendi dönemlerindeki anlayışa ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Tamer, tanınmış bir isim olmasına rağmen hayatını sürdürmek için çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.

"MEŞHUR OLMAK İÇİN BAŞLAMADIK"

Oyunculuğa adım attıkları yıllarda önceliklerinin para veya şöhret olmadığını dile getiren Tamer, mesleğe yaklaşım biçimlerini anlattı.

Yıllardır süregelen kariyerine rağmen çalışmaya devam ettiğini belirten Tamer, sanat anlayışını anlattı.Yıllardır süregelen kariyerine rağmen çalışmaya devam ettiğini belirten Tamer, sanat anlayışını anlattı.

Kendi kuşağındaki isimlerin oyunculuğa farklı bir anlayışla başladığını belirten Tamer, zaman içinde tanındıklarını ve para kazandıklarını söyledi.

Şöhretin maddi kazanca dönüşüp dönüşmediği sorusuna yanıt veren Tamer, tiyatro yapmayı sürdürdüğünü vurguladı.Şöhretin maddi kazanca dönüşüp dönüşmediği sorusuna yanıt veren Tamer, tiyatro yapmayı sürdürdüğünü vurguladı.

"HALEN KAZMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Programda kendisine yöneltilen "Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu yani?" sorusunu yanıtlayan Tamer, şu ifadeleri kullandı:

"Yok. O kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz."

Kendi kuşağının mesleğe bakış açısını aktaran Cihat Tamer, oyunculuğa duydukları ilgiyle yola çıktıklarını ifade etti.Kendi kuşağının mesleğe bakış açısını aktaran Cihat Tamer, oyunculuğa duydukları ilgiyle yola çıktıklarını ifade etti.

ŞÖHRETİN TEK BAŞINA YETMEDİĞİNİ ANLATTI

Cihat Tamer, açıklamasında sanat hayatı boyunca elde ettiği tanınırlıkla geçimini sağlamak için verdiği emeği birbirinden ayırdı.

Cihat Tamer.Cihat Tamer.

Bambaşka Sohbetler programında konuşan oyuncu, bugün de tiyatro yaparak mesleğini sürdürdüğünü ifade etti. "Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz." sözleriyle çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Tamer, oyunculuğun yalnızca tanınmaktan ibaret olmadığını anlattı.

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