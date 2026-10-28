40 YILI AŞAN DOSTLUĞUN İLK ADIMI: MAVİ MAVİ İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar'ın yolları, 1985 yılında başrollerini paylaştıkları "Mavi Mavi" filmiyle kesişti. Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımları arasında yer alan film, iki sanatçının kariyerinde de önemli bir yere sahip oldu. Filmdeki uyumları ve birlikte rol aldıkları sahneler, dönemin sinemaseverlerinden büyük ilgi gördü. İkilinin ekranlara yansıyan yakınlığı, yıllar boyunca magazin dünyasında da konuşuldu.

YILLAR GEÇTİ, DOSTLUKLARI DEĞİŞMEDİ "Mavi Mavi" filminin ardından dostluklarını sürdüren İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar, farklı dönemlerde televizyon programlarında ve röportajlarda bir araya geldi. İki ünlü isim, geçmiş yıllara ilişkin anılarını zaman zaman esprili diyaloglarla anlattı. Aralarındaki samimiyet ve karşılıklı atışmalar da izleyicilerin ilgisini çekti. Tatlıses, yıllar sonra Hülya Avşar'ın YouTube programına da konuk oldu. İkili, geçmişten bugüne uzanan dostlukları ve birlikte yaşadıkları anılarla yeniden gündeme geldi.