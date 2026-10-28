40 yıllık dostluğun perde arkasından çıkan nostaljik video! İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'dan gençlik görüntüleri
Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Hülya Avşar ile birlikte söyledikleri "Seni Sevmediğim Yalan" şarkısının yapay zekâ yardımıyla netleştirilen görüntülerini yayınlayan Tatlıses'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
Tatlıses, Hülya Avşar ile birlikte "Seni Sevmediğim Yalan" şarkısını seslendirdiği eski görüntüleri yeniden yayınladı. Yapay zekâ yardımıyla görüntü kalitesi artırılan video, iki ünlü ismin gençlik halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
YAPAY ZEKÂ İLE NETLEŞTİRİLEN GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
İbrahim Tatlıses'in Instagram hesabından paylaştığı videoda, Hülya Avşar ile yıllar önce gerçekleştirdiği düet yer aldı.
Yapay zekâ teknolojisi kullanılarak netleştirilen görüntülerde ikilinin gençlik halleri ve sahnedeki uyumları dikkat çekti. Nostaljik paylaşım, takipçilerini geçmişe götürürken sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.
"NE AŞKMIŞ BE"
Tatlıses ve Avşar'ın yıllar öncesine ait görüntülerini izleyen sosyal medya kullanıcıları, nostaljik düete kayıtsız kalamadı.
Paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
- "Arşivden ne çıksa dizi fragmanı gibi."
- "Ne aşkmış be"
- "Eşi benzeri olmayan tek star"
İki sanatçının gençlik görüntüleri, uzun yıllara dayanan dostluklarını da yeniden gündeme taşıdı.
40 YILI AŞAN DOSTLUĞUN İLK ADIMI: MAVİ MAVİ
İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar'ın yolları, 1985 yılında başrollerini paylaştıkları "Mavi Mavi" filmiyle kesişti.
Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımları arasında yer alan film, iki sanatçının kariyerinde de önemli bir yere sahip oldu. Filmdeki uyumları ve birlikte rol aldıkları sahneler, dönemin sinemaseverlerinden büyük ilgi gördü.
İkilinin ekranlara yansıyan yakınlığı, yıllar boyunca magazin dünyasında da konuşuldu.
YILLAR GEÇTİ, DOSTLUKLARI DEĞİŞMEDİ
"Mavi Mavi" filminin ardından dostluklarını sürdüren İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar, farklı dönemlerde televizyon programlarında ve röportajlarda bir araya geldi.
İki ünlü isim, geçmiş yıllara ilişkin anılarını zaman zaman esprili diyaloglarla anlattı. Aralarındaki samimiyet ve karşılıklı atışmalar da izleyicilerin ilgisini çekti.
Tatlıses, yıllar sonra Hülya Avşar'ın YouTube programına da konuk oldu. İkili, geçmişten bugüne uzanan dostlukları ve birlikte yaşadıkları anılarla yeniden gündeme geldi.
NOSTALJİK DÜET YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE
İbrahim Tatlıses'in son paylaşımı, iki sanatçının 40 yılı aşan dostluğunu bir kez daha hatırlattı.
"Seni Sevmediğim Yalan" şarkısına birlikte eşlik ettikleri anların yeniden paylaşılması, hayranları için nostaljik bir sürprize dönüştü.