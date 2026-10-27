Rol aldığı projelerle geniş bir kitle tarafından takip edilen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabını aktif kullanmayı sürdürüyor. Günlük hayatından kesitleri zaman zaman takipçilerine aktaran ünlü oyuncu, bu defa spor salonunda gerçekleştirdiği antrenmanın ardından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Siyah spor kıyafetiyle ayna karşısında poz veren Serenay Sarıkaya, antrenman sonrasında çekilen yorgunluk karelerini sosyal medya hesabında yayınladı.(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ANTRENMAN SONRASI KENDİNİ YERE BIRAKTI

Spor salonundaki antrenman temposunun ardından bir hayli yorulan Serenay Sarıkaya, antrenmanın bitişiyle birlikte kendisini matın yanına bıraktı. Siyah spor kıyafetleriyle ayna karşısında poz veren oyuncu, ardından yere uzandığı neşeli anları da takipçilerinin beğenisine sundu.

Spor salonundan ardı ardına paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya, antrenmanın ardından yorgun düşüp yere uzandığı anları takipçileriyle paylaştı.

SPOR SALONUNDAKİ YORGUNLUK POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Spor sonrası yorgun düştüğü görülen oyuncu, antrenman başlangıcında ayna karşısında verdiği poz ile çalışma sonrasında matın yanına uzandığı kareleri takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın bu paylaşımları sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.