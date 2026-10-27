Serenay Sarıkaya spor salonundan paylaşım yaptı: Yorgunluk pozu
"Aile", "Medcezir" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından spor yaptığı anlara dair fotoğraflar paylaştı. Antrenman sonrasında yorgun düşen ünlü ismin paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.
Rol aldığı projelerle geniş bir kitle tarafından takip edilen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabını aktif kullanmayı sürdürüyor. Günlük hayatından kesitleri zaman zaman takipçilerine aktaran ünlü oyuncu, bu defa spor salonunda gerçekleştirdiği antrenmanın ardından çekilen fotoğraflarını paylaştı.
ANTRENMAN SONRASI KENDİNİ YERE BIRAKTI
Spor salonundaki antrenman temposunun ardından bir hayli yorulan Serenay Sarıkaya, antrenmanın bitişiyle birlikte kendisini matın yanına bıraktı. Siyah spor kıyafetleriyle ayna karşısında poz veren oyuncu, ardından yere uzandığı neşeli anları da takipçilerinin beğenisine sundu.
SPOR SALONUNDAKİ YORGUNLUK POZLARI DİKKAT ÇEKTİ
Spor sonrası yorgun düştüğü görülen oyuncu, antrenman başlangıcında ayna karşısında verdiği poz ile çalışma sonrasında matın yanına uzandığı kareleri takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın bu paylaşımları sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.