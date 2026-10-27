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"Olay 5 metre ötemde yaşandı" Furkan Kızılay hakkında çıkan kaza iddialara son noktayı bizzat koydu

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleşen kaza iddialarına açıklık getirdi. Motosikletli bir gence çarptığı yönünde çıkan haberleri yalanlayan ünlü oyuncu, olayın kendi aracının yakınında meydana geldiğini aktardı.

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"Olay 5 metre ötemde yaşandı" Furkan Kızılay hakkında çıkan kaza iddialara son noktayı bizzat koydu

Eşiyle birlikte yerleştiği Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kaza haberine konu olan Furkan Kızılay, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirdi. Olay anında motosiklet sürücüsüne çarptığı ileri sürülen oyuncu, haberlerde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yaşananları kendi gözünden anlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kaza sonrası motosikletli sürücünün yardımına koşan Furkan Kızılay, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kaza sonrası motosikletli sürücünün yardımına koşan Furkan Kızılay, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA KOŞTU

İlk bilgilere göre hafif sıyrıklar alan motosiklet sürücüsünü fark eden oyuncu, sağlık ekipleri adrese ulaşana kadar gencin yanından ayrılmadı.

"Olay 5 metre ötemde yaşandı" Furkan Kızılay hakkında çıkan kaza iddialara son noktayı bizzat koydu-3

Olay yerinde yaralıyı sakinleştirmeye çalışan Kızılay'ın, "İyi misin? Korkma, merak etme" diyerek genç sürücüye destek olduğu öğrenildi.

ʺÇocuklar Duymasınʺ dizisiyle tanınan oyuncu Furkan Kızılay, Sapanca'da karıştığı iddia edilen kaza haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek olayın detaylarını paylaştı.ʺÇocuklar Duymasınʺ dizisiyle tanınan oyuncu Furkan Kızılay, Sapanca'da karıştığı iddia edilen kaza haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek olayın detaylarını paylaştı.

"OLAY 5 METRE ÖTEMDE YAŞANDI"

Hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Furkan Kızılay, kazaya kendisinin sebep olmadığını belirtti.

Kazanın kendi aracının 5 metre ötesinde yaşandığını ifade eden Furkan Kızılay, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı genç sürücünün yanından ayrılmadı.Kazanın kendi aracının 5 metre ötesinde yaşandığını ifade eden Furkan Kızılay, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı genç sürücünün yanından ayrılmadı.

Olayın kendi bulunduğu noktanın yaklaşık 5 metre gerisinde yaşandığını ifade eden oyuncu, genç sürücünün panikleyerek fren yapması sonucu düştüğünü söyledi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Durumu fark eder etmez yardım amacıyla araçtan indiğini kaydeden Kızılay, kendi aracında herhangi bir hasar veya temas bulunmadığını vurguladı. Ünlü isim, açıklamasını "Geçmiş olsun arkadaşımıza" temennisiyle bitirdi.

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