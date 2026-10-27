Barış Manço’nun eşinin sözlerini hatırlattı! Murat Evgin’den Nev’in ardından dikkat çeken açıklama
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden, Nev mahlasıyla tanınan Nevzat Doğansoy'un vefatı sevenlerini yasa boğdu. Merhum sanatçının ardından taziye mesajları çığ gibi büyürken, meslektaşı Murat Evgin sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklamada bulundu.
2000'li yılların başlarında seslendirdiği eserlerle geniş kitlelerce tanınan sanatçı Nevzat Doğansoy, organ yetmezliği mücadelesine yenik düşerek aramızdan ayrıldı.
25 Ekim'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilen merhum sanatçının arkasından paylaşılan mesajlar üzerine müzisyen Murat Evgin sessizliğini bozdu. Evgin, sanatçıların sağlığında hatırlanmadığı mevcut düzeni sert bir dille eleştirdi.
BARIŞ MANÇO ÖRNEĞİ
Nev'in vefatının ardından sosyal mecralarda övgü dolu paylaşımların hızla çoğalmasına dikkat çeken Murat Evgin, merhum Barış Manço'nun vefat sürecini örnek gösterdi.
Yaşanan durumu değerlendiren Evgin, "Sevgili Nev'in vefatı bana rahmetli Barış Manço'nun vefatından sonra eşi Lale Manço'nun söylediği bir sözü hatırlattı: 'Barış bu kadar çok sevildiğini keşke görseydi.' Sosyal medyada birden her hesabın Nev ile ilgili videolar paylaştığını görüyorum. Keşke yaşarken bu değeri görseydi" ifadelerini kullandı.
"ZIPÇIKTILIĞIN IN OLDUĞU BİR DÖNEM"
Günümüz müzik sektörünün değer yargılarına ve popüler kültür yaklaşımına tepki gösteren ünlü müzisyen, asıl tepkisinin bu piyasa anlayışına olduğunu kaydetti.
Efendi duruş sergileyen sanatçıların göz ardı edildiğini belirten Evgin, "Efendiliğin 'out', zıpçıktılığın 'in' olduğu bir dönemde, marjinal, abartılı veya cinselliğin ön planda olduğu imajların ve şarkıların baş tacı edildiği bir dönemde keşke Nev gibi sanatçılar yaşarken takdir edilseydi" diyerek sözlerini tamamladı.