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Barış Manço’nun eşinin sözlerini hatırlattı! Murat Evgin’den Nev’in ardından dikkat çeken açıklama

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden, Nev mahlasıyla tanınan Nevzat Doğansoy'un vefatı sevenlerini yasa boğdu. Merhum sanatçının ardından taziye mesajları çığ gibi büyürken, meslektaşı Murat Evgin sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklamada bulundu.

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Barış Manço’nun eşinin sözlerini hatırlattı! Murat Evgin’den Nev’in ardından dikkat çeken açıklama

2000'li yılların başlarında seslendirdiği eserlerle geniş kitlelerce tanınan sanatçı Nevzat Doğansoy, organ yetmezliği mücadelesine yenik düşerek aramızdan ayrıldı.

Merhum sanatçı Nevzat Doğansoy'un 25 Ekim'deki cenaze töreninin ardından meslektaşı Murat Evgin, gerçek değerin sağlığında verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Merhum sanatçı Nevzat Doğansoy'un 25 Ekim'deki cenaze töreninin ardından meslektaşı Murat Evgin, gerçek değerin sağlığında verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

25 Ekim'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilen merhum sanatçının arkasından paylaşılan mesajlar üzerine müzisyen Murat Evgin sessizliğini bozdu. Evgin, sanatçıların sağlığında hatırlanmadığı mevcut düzeni sert bir dille eleştirdi.

57 yaşında yaşamını yitiren Nevzat Doğansoy'un (Nev) vefatının ardından müzisyen Murat Evgin, sosyal medya hesabından sitem dolu bir mesaj yayınladı.57 yaşında yaşamını yitiren Nevzat Doğansoy'un (Nev) vefatının ardından müzisyen Murat Evgin, sosyal medya hesabından sitem dolu bir mesaj yayınladı.

BARIŞ MANÇO ÖRNEĞİ

Nev'in vefatının ardından sosyal mecralarda övgü dolu paylaşımların hızla çoğalmasına dikkat çeken Murat Evgin, merhum Barış Manço'nun vefat sürecini örnek gösterdi.

Murat Evgin, merhum sanatçı Nev'in vefatı sonrası Barış Manço'nun eşi Lale Manço'nun geçmişteki açıklamasını hatırlatarak tepkisini dile getirdi.Murat Evgin, merhum sanatçı Nev'in vefatı sonrası Barış Manço'nun eşi Lale Manço'nun geçmişteki açıklamasını hatırlatarak tepkisini dile getirdi.

Yaşanan durumu değerlendiren Evgin, "Sevgili Nev'in vefatı bana rahmetli Barış Manço'nun vefatından sonra eşi Lale Manço'nun söylediği bir sözü hatırlattı: 'Barış bu kadar çok sevildiğini keşke görseydi.' Sosyal medyada birden her hesabın Nev ile ilgili videolar paylaştığını görüyorum. Keşke yaşarken bu değeri görseydi" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"ZIPÇIKTILIĞIN IN OLDUĞU BİR DÖNEM"

Günümüz müzik sektörünün değer yargılarına ve popüler kültür yaklaşımına tepki gösteren ünlü müzisyen, asıl tepkisinin bu piyasa anlayışına olduğunu kaydetti.

Barış Manço’nun eşinin sözlerini hatırlattı! Murat Evgin’den Nev’in ardından dikkat çeken açıklama-6

Efendi duruş sergileyen sanatçıların göz ardı edildiğini belirten Evgin, "Efendiliğin 'out', zıpçıktılığın 'in' olduğu bir dönemde, marjinal, abartılı veya cinselliğin ön planda olduğu imajların ve şarkıların baş tacı edildiği bir dönemde keşke Nev gibi sanatçılar yaşarken takdir edilseydi" diyerek sözlerini tamamladı.

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