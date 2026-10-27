Murat Evgin, merhum sanatçı Nev'in vefatı sonrası Barış Manço'nun eşi Lale Manço'nun geçmişteki açıklamasını hatırlatarak tepkisini dile getirdi. Yaşanan durumu değerlendiren Evgin, "Sevgili Nev'in vefatı bana rahmetli Barış Manço'nun vefatından sonra eşi Lale Manço'nun söylediği bir sözü hatırlattı: 'Barış bu kadar çok sevildiğini keşke görseydi.' Sosyal medyada birden her hesabın Nev ile ilgili videolar paylaştığını görüyorum. Keşke yaşarken bu değeri görseydi" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.) "ZIPÇIKTILIĞIN IN OLDUĞU BİR DÖNEM" Günümüz müzik sektörünün değer yargılarına ve popüler kültür yaklaşımına tepki gösteren ünlü müzisyen, asıl tepkisinin bu piyasa anlayışına olduğunu kaydetti.