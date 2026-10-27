Hadise'nin 41. yaş gününde gizemli kural: Konuklardan telefonlarını kapatmaları istendi
Hadise'nin 41. yaş günü partisinde kutlamadan çok gizemli bir kural konuşuldu! Ortaköy'deki gecede davetlilerden telefonlarını kapatmalarının istendiği öne sürüldü. Fotoğraf ve video çekiminin önüne geçilirken ünlü şarkıcı, kendi çektiği kareleri paylaştı.
Ünlü şarkıcı Hadise, önceki akşam Ortaköy'de bulunan lüks bir otelde doğum gününü özel bir partiyle kutladı. Yakın çevresinin katıldığı gecede eğlence kadar, partiye girişte uygulanan dikkat çekici kural da gündem oldu. 41'inci yaş gününü kutlayan Hadise, iddialara göre, doğum günü kutlamasında görüntü alınmasını istemedi.
GİZEMLİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Davetlilerden, partiye girişte cep telefonlarının kapatılması istendiği öğrenildi. Böylece gecede fotoğraf ve video çekilmesinin önüne geçildi. Özel hayatını ve kutlamanın detaylarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü şarkıcının bu kuralı, merakları da beraberinde getirdi.
Özel hayatını ve kutlamanın detaylarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü şarkıcının bu kuralı, merakları da beraberinde getirdi. Davetlilerin telefonlarını kapatarak katıldığı gecede, neler yaşandığı ise şimdiden merak konusu oldu.
Haber: Doğan Savaş