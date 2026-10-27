Ünlü şarkıcı Hadise, önceki akşam Ortaköy'de bulunan lüks bir otelde doğum gününü özel bir partiyle kutladı. Yakın çevresinin katıldığı gecede eğlence kadar, partiye girişte uygulanan dikkat çekici kural da gündem oldu. 41'inci yaş gününü kutlayan Hadise, iddialara göre, doğum günü kutlamasında görüntü alınmasını istemedi.

Hadise, parti mekanı için de özel konsept hazırlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) GİZEMLİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ Davetlilerden, partiye girişte cep telefonlarının kapatılması istendiği öğrenildi. Böylece gecede fotoğraf ve video çekilmesinin önüne geçildi. Özel hayatını ve kutlamanın detaylarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü şarkıcının bu kuralı, merakları da beraberinde getirdi.