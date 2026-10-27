Sosyal medya hesabından uzun bir veda mesajı yayımlayan Karaca, Gofi'yle yollarının nasıl kesiştiğini, birlikte geçirdikleri yılları ve son günlerinde yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Gizem Karaca , 12 yıldır hayatının bir parçası olan köpeği Gofi'ye veda etti. 2014 yılında Muğla'da dizi çekimleri sırasında tesadüfen karşılaştığı ve sahiplendiği can dostunun kaybı, oyuncuyu derin bir üzüntüye boğdu.

Annesinin trafik kazasında öldüğünü, kardeşlerinin ise logara düştüğünü öğrendiği yavru köpeği hemen koruma altına alan Karaca, o gün başlayan dostluklarının hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

"BENİ BİLEN GOFİ'Yİ BİLİRDİ"

Gofi'nin hayatındaki yerini anlatan Karaca, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Beni bilen Gofi'yi bilirdi, bilmiyorsa beni hiç tanımamıştır zaten. Bu yaşıma kadar o kadar çok kedim köpeğim oldu ki, Gofi'yle aramıza bambaşka bir çekim vardı."

Ünlü oyuncu, Gofi'nin hastalandığı gece yaşadığı çaresizliği de takipçileriyle paylaştı. Bir anda fenalaşan köpeğini iyileştirmek için elinden geleni yaptığını belirten Karaca, 23 gün boyunca büyük bir umutla mücadele ettiğini anlattı.