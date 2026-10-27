Muğla'da bir setin çöp kutusunda bulmuştu: Gizem Karaca 12 yıldır evinin neşesi olan Gofi'yi kaybetti
Gizem Karaca, 12 yıl önce Muğla'da dizi setindeyken çöp kutusunda bulup sahiplendiği köpeği Gofi'nin ölümüyle büyük bir üzüntü yaşadı. Can dostuyla geçen yıllarını ve son 23 günde yaşadıkları zorlu mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaşan Karaca'nın "23 gün alışma süresi vermiş bana meğerse" şeklindeki sözleri takipçilerini derinden duygulandırdı.
Gizem Karaca, 12 yıldır hayatının bir parçası olan köpeği Gofi'ye veda etti. 2014 yılında Muğla'da dizi çekimleri sırasında tesadüfen karşılaştığı ve sahiplendiği can dostunun kaybı, oyuncuyu derin bir üzüntüye boğdu.
Sosyal medya hesabından uzun bir veda mesajı yayımlayan Karaca, Gofi'yle yollarının nasıl kesiştiğini, birlikte geçirdikleri yılları ve son günlerinde yaşadıkları zorlu süreci anlattı.
ÇÖP KUTUSUNDA BULDU, 12 YIL AYRILMADI
Gizem Karaca, Gofi'yle tanışma hikâyesini yıllar öncesine götürdü. Muğla'nın Güzelköy bölgesinde bir dizi setinde bulunduğu sırada şiddetli yağış nedeniyle çekimlere ara verildiğini anlatan oyuncu, çöp kutusundan gelen sesler üzerine küçük bir köpekle karşılaştığını söyledi.
Annesinin trafik kazasında öldüğünü, kardeşlerinin ise logara düştüğünü öğrendiği yavru köpeği hemen koruma altına alan Karaca, o gün başlayan dostluklarının hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti.
Küçük köpeğin karavanda ısıtılıp beslendiğini, ardından montunun içinde uyuduğunu anlatan ünlü oyuncu, 2014 yılında başlayan bu hikâyenin 12 yıl sonra sona erdiğini dile getirdi.
"BENİ BİLEN GOFİ'Yİ BİLİRDİ"
Gofi'nin hayatındaki yerini anlatan Karaca, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Beni bilen Gofi'yi bilirdi, bilmiyorsa beni hiç tanımamıştır zaten. Bu yaşıma kadar o kadar çok kedim köpeğim oldu ki, Gofi'yle aramıza bambaşka bir çekim vardı."
Ünlü oyuncu, Gofi'nin hastalandığı gece yaşadığı çaresizliği de takipçileriyle paylaştı. Bir anda fenalaşan köpeğini iyileştirmek için elinden geleni yaptığını belirten Karaca, 23 gün boyunca büyük bir umutla mücadele ettiğini anlattı.
"23 GÜN ALIŞMA SÜRECİ VERMİŞ BANA"
Karaca, can dostunun son günlerinde yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"23 gün kalbini avucumun içinde taşır gibi hassasiyetle uğraştım. Ama dün anladım. Çok garip ve dedim ki Gofi'ye: 'Kızım, sen vedalaşmak istiyorsun, ben seni tutuyorum, değil mi...'"
"DİRENME DİNLEN ARTIK"
Gofi'nin artık yorulduğunu hissettiğini anlatan oyuncu, onunla vedalaştığı anı da paylaştı:
"Gofim, sen nasıl istiyorsan öyle olsun güzel kızım. Her şey için teşekkür ederim. Direnme, dinlen artık."
SON VEDASINI BÖYLE ANLATTI
Gofi'yi son kez yatağına taşıdığını ve sevip okşadığını belirten Karaca, ona kemik suyu hazırlamak için yanından ayrıldığını söyledi.
Yaklaşık 25 dakika sonra geri döndüğünde ise can dostunun hayatını kaybettiğini gördüğünü anlattı. Ünlü oyuncu, o anları şu sözlerle aktardı:
"25 dakika sonra kontrol etmeye geldiğimde, aynı bıraktığım pozisyonda huzurla uykuya dalmıştı..."
KIZI YAZ'LA GOFİ'NİN HÜZNE BOĞAN BAĞI
Gofi'nin yalnızca kendisi için değil, ailesi için de çok özel olduğunu vurgulayan Karaca, eşi Kemal'in ilk köpeğinin Gofi olduğunu, kızı Yaz'ın da henüz altı aylıkken onunla iletişim kurmaya başladığını anlattı.
"HİÇBİR VEDA KOLAY DEĞİL"
Can dostunun evlerinde ve hayatlarında bıraktığı boşluğu duygusal sözlerle ifade eden oyuncu, paylaşımını şöyle noktaladı:
"Çok büyük bir iz ve sevgi bırakarak gitti artık. Yolumuz iyi ki kesişmiş, iyi ki bizimle yürümüş... Hiçbir veda kolay değil..."
Karaca'nın 12 yıllık dostuna vedası sevenlerini de duygulandırdı. Ünlü oyuncunun paylaşımının ardından takipçilerinden destek ve başsağlığı mesajları geldi.
"İYİLEŞİYORUZ GOFİ'M"
Öte yandan Gizem Karaca, son paylaşımında ise can dostu Gofi ile birlikte çekilen bir videosunu yayımlayarak "İyileşiyoruz Gofi'm" notunu düşmüştü.