"İyilik sınırları aşar" Gamze Özçelik Mısır'daki Gazzeli hastaları ve ailelerini ziyaret etti
Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendisini insani yardım çalışmalarına adayan Gamze Özçelik, Gazze'den tedavi amacıyla Mısır'a getirilen 23 hastanın ameliyat ve tedavi masraflarını üstlendi. Özçelik, tedavileri devam eden hastaları ve ailelerini de kaldıkları yerlerde ziyaret etti.
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Gamze Özçelik, bu kez Mısır'daki Gazzeli hastalar için harekete geçti. Savaş ve ağır hastalıklarla mücadele eden 23 Gazzeli hastanın ameliyat ve tedavi giderlerini karşılayan ünlü isim, hastalarla bir araya gelerek moral verdi.
HASTALARI VE AİLELERİNİ BİZZAT ZİYARET ETTİ
Tedavi süreçleri Mısır'da süren 23 hastayı ve ailelerini bulundukları yerlerde ziyaret eden Gamze Özçelik, hastalarla tek tek ilgilendi. Ziyaret sırasında ailelerin yaşadığı zorlukları ve hikayelerini dinleyen Özçelik'in o anları, Umuda Koşanlar Derneği'nin sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşıldı.
"İYİLİK SINIRLARI AŞAR VE KALBE DOKUNUR"
Dernek tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gazze'den Mısır'a uzanan zorlu bir şifa yolculuğu... Savaşın ve ağır hastalıkların ortasında kalan 23 Gazzeli kardeşimizin ameliyat ve tedavi masraflarını karşılayarak yeniden sağlığa kavuşmaları için yanlarında olduk. Tedavileri sürerken onları ve ailelerini kaldıkları yerlerde ziyaret ettik; hikayelerini dinledik, acılarını biraz olsun hafifletmeye çalıştık. İyilik, sınırları aşar ve kalbe dokunur. Birlikte daha güçlüyüz."
Kariyerini noktalamasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile sahada aktif görev alan Gamze Özçelik, bölgesel ve uluslararası yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.