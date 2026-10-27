Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Gamze Özçelik, bu kez Mısır'daki Gazzeli hastalar için harekete geçti. Savaş ve ağır hastalıklarla mücadele eden 23 Gazzeli hastanın ameliyat ve tedavi giderlerini karşılayan ünlü isim, hastalarla bir araya gelerek moral verdi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) HASTALARI VE AİLELERİNİ BİZZAT ZİYARET ETTİ Tedavi süreçleri Mısır'da süren 23 hastayı ve ailelerini bulundukları yerlerde ziyaret eden Gamze Özçelik, hastalarla tek tek ilgilendi. Ziyaret sırasında ailelerin yaşadığı zorlukları ve hikayelerini dinleyen Özçelik'in o anları, Umuda Koşanlar Derneği'nin sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşıldı.