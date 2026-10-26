Nedir peki?

Ben, bu vasiyette çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Mesela, dayımla bir konuşmamda müze yapımı meselesi konuşuldu. Dayımın arşivi bende. Ona filmlerde kullandığı aksesuarlar dahil birçok eşyasını, ödüllerini, arşivini müze haline getirmek istediğimi söylemiştim. O da istemişti.

Vasiyetnamede müze yapma hakkı bile Jülide Hanım'a verilmiş. Böyle bir şeyi ona bırakma ihtimali yok. Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile bu kadına bırakmış. Dayım, burası konusunda çok hassastı. Yeğenleri arasında toprağın bölünmesini bile istemiyordu. Ata toprağını neden Jülide Hanım'a bıraksın. "Hissemi paylaştır" diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var.

Dayım fazla ilaç kullanıyordu, o halinden istifade ederek vasiyeti istediği gibi yaptırdı Jülide Hanım. Dayım zaten ona yaşarken çok şey bıraktı. Evler, arabalar... Hak ettiğinden de fazlasını yaptı.

Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yaşarken kendisine ʺHissemi paylaştırʺ diyerek vekâlet verdiğini açıkladı.

Mirasını bu şekilde bırakması zaten kişilik yapısına aykırı. Onu gerçekten tanıyan insanlar da "Kadir asla böyle bir şey yapmaz" diyor. Vasiyetteki bir diğer anlamsız yer, eğer Jülide Hanım dayımdan önce ölürse, dayımın malları 3 vakfa kalacakmış. Yani dayım yaşarken kendi evinde kiracı olacakmış. Böyle saçma bir şey olabilir mi?