Ayrılık iddialarına son nokta! Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'den romantik paylaşım geldi
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada takipleşmeyi bırakıp birlikte olan fotoğraflarını silerek ayrıldıkları öne sürülen oyuncu Helin Kandemir ile futbolcu Dorukhan Toköz, ilişkilerine kaldıkları yerden devam ediyor. Dorukhan Toköz'ün Kenan Doğulu'nun "Kandırdım" şarkısı eşliğinde paylaştığı romantik kareleri Kandemir'in de kendi hesabından yayımlaması, ayrılık iddialarını tamamen rafa kaldırdı.
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Helin Kandemir ile futbolcu Dorukhan Toköz, ilişkileriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
AYRILIK İDDİALARINA YANIT
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmaları ve ortak fotoğraflarını kaldırmaları nedeniyle ayrıldıkları öne sürülen çift, yeni paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.
ROMANTİK KARELERİNİ PAYLAŞTI
Dorukhan Toköz, Helin Kandemir ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Kandemir de sevgilisinin yayımladığı kareleri kendi sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.
Çiftin bu hamlesi, kısa süre önce ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından ilişkilerinin devam ettiğini gösteren bir gelişme olarak yorumlandı.
KENAN DOĞULU'NUN ŞARKISI DİKKAT ÇEKTİ
Dorukhan Toköz'ün romantik fotoğraflarına eşlik etmesi için seçtiği şarkı da dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü futbolcu, Helin Kandemir ile olan karelerine Kenan Doğulu'nun "Kandırdım" adlı şarkısını ekledi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün yeni fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar çifti birbirine yakıştırırken bazıları ise ilişkileri hakkında farklı yorumlarda bulundu.
Fotoğrafların ardından sosyal medyada, "Yakıştırdım ama pek uzun sürmez gibi geldi, hayırlısı maşallah diyelim", "Hayırlı olsun demek düşer bize" ve "Bu yaşta neyin aşkını yaşıyorsun?" şeklinde yorumlar yapıldı.
HELİN KANDEMİR'DEN ROMANTİK SÖZLER
Öte yandan Helin Kandemir de geçtiğimiz günlerde Dorukhan Toköz'e yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.
Genç oyuncu, "Ruhun ve bedenin ne kadar yorgun olursa olsun hayatımda gördüğüm en güzel enerji senin" ifadelerinin yer aldığı bir görselde sevgilisi Dorukhan Toköz'ü etiketlemişti.
NE OLMUŞTU?
Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün ilişkisi, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıkmıştı.
Ancak aşklarını duyurmalarının üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından ikilinin Instagram hesaplarında yaşanan değişiklikler dikkat çekmişti.
TAKİPTEN ÇIKIP FOTOĞRAFLARI SİLMİŞLERDİ
Helin Kandemir, Dorukhan Toköz ile birlikte çekildiği fotoğrafları profilinden kaldırmış, ardından çiftin birbirini sosyal medyada takip etmeyi bıraktığı görülmüştü.
Bu gelişmeler, ikilinin yollarını ayırdığı yönündeki iddiaları güçlendirmişti. O dönemde ne Kandemir'den ne de Toköz'den ayrılık söylentilerine ilişkin bir açıklama gelmişti.