KENAN DOĞULU'NUN ŞARKISI DİKKAT ÇEKTİ Dorukhan Toköz'ün romantik fotoğraflarına eşlik etmesi için seçtiği şarkı da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü futbolcu, Helin Kandemir ile olan karelerine Kenan Doğulu'nun "Kandırdım" adlı şarkısını ekledi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün yeni fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar çifti birbirine yakıştırırken bazıları ise ilişkileri hakkında farklı yorumlarda bulundu. Fotoğrafların ardından sosyal medyada, "Yakıştırdım ama pek uzun sürmez gibi geldi, hayırlısı maşallah diyelim", "Hayırlı olsun demek düşer bize" ve "Bu yaşta neyin aşkını yaşıyorsun?" şeklinde yorumlar yapıldı.

HELİN KANDEMİR'DEN ROMANTİK SÖZLER Öte yandan Helin Kandemir de geçtiğimiz günlerde Dorukhan Toköz'e yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Genç oyuncu, "Ruhun ve bedenin ne kadar yorgun olursa olsun hayatımda gördüğüm en güzel enerji senin" ifadelerinin yer aldığı bir görselde sevgilisi Dorukhan Toköz'ü etiketlemişti.

NE OLMUŞTU? Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün ilişkisi, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıkmıştı. Ancak aşklarını duyurmalarının üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından ikilinin Instagram hesaplarında yaşanan değişiklikler dikkat çekmişti.