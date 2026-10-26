İki kardeşin annelerinin doğum gününde yaptıkları paylaşımlar, yaşadıkları özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Annesinin altı yıl önce çekilen bir fotoğrafını kalp emojisiyle yayımlayan Gamze Erçel, ardından bir başka eski kareye daha Instagram hesabında yer verdi.

Hande ve Gamze Erçel'in annesi Aylin Erçel, uzun süre mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

YÜREK BURKAN RÖPORTAJ

Hande Erçel, annesinin tedavi gördüğü dönemde verdiği bir röportajda sağlık durumuna ilişkin umut dolu açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, o dönem yaptığı açıklamada, "Güzel gidiyor, her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Aylin Erçel, devam eden tedavi sürecine rağmen 2019 yılında yaşamını yitirmişti.