Kanserden kaybettiği annesini unutmadı: Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'den yürek yakan paylaşımlar
Hande Erçel, 2019 yılında kanser nedeniyle kaybettiği annesi Aylin Erçel'in doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Annesinin eski bir vesikalık fotoğrafını yayımlayan ünlü oyuncu "Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır" sözleriyle yürek burkarken, ablası Gamze Erçel de geçmişe ait fotoğraflarla annesini andı
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel'in doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.
"ALDIĞIN YAŞLAR SANA NASIL YAKIŞMIŞTIR"
Annesinin geçmiş yıllarda çektirdiği vesikalık fotoğrafını Instagram hesabından yayımlayan ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
"Kalbimin en içi... Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır. İyi ki doğdun canım annem."
GAMZE ERÇEL DE ANNESİNİ UNUTMADI
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de annesi Aylin Erçel'in doğum gününde geçmişe ait fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
ESKİ KARELERİNİ PAYLAŞTI
Annesinin altı yıl önce çekilen bir fotoğrafını kalp emojisiyle yayımlayan Gamze Erçel, ardından bir başka eski kareye daha Instagram hesabında yer verdi.
İki kardeşin annelerinin doğum gününde yaptıkları paylaşımlar, yaşadıkları özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.
2019 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Hande ve Gamze Erçel'in annesi Aylin Erçel, uzun süre mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 2019 yılında hayatını kaybetmişti.
İki çocuk annesi Aylin Erçel'in vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğmuştu.
YÜREK BURKAN RÖPORTAJ
Hande Erçel, annesinin tedavi gördüğü dönemde verdiği bir röportajda sağlık durumuna ilişkin umut dolu açıklamalarda bulunmuştu.
Ünlü oyuncu, o dönem yaptığı açıklamada, "Güzel gidiyor, her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Aylin Erçel, devam eden tedavi sürecine rağmen 2019 yılında yaşamını yitirmişti.
AYLİN ERÇEL HANGİ KANSER TÜRÜNE YAKALANMIŞTI?
Aylin Erçel'in kanser nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, mücadele ettiği hastalığın türü de merak konusu olmuştu. Ancak Erçel'in hangi kanser türüne yakalandığına ilişkin kamuoyuna net bir açıklama yapılmamıştı.
Hande Erçel, annesinin tedavi gördüğü dönemde kök hücre nakliyle ilgili yaptığı açıklamada donör olmaya hazırlandığını belirtmişti.
"BİR AKSİLİK OLMAZSA DONÖR OLACAĞIM"
Erçel, o günlerde verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
"İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım. Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorunlardan biri akraba dışı vericilerin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır. O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek."