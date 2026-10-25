78 yaşındaki Semiramis Pekkan Kapadokya'da sıcak hava balonuna bindi: Peri bacalarını izleyip köpeğiyle dans etti
Ajda Pekkan'ın 78 yaşındaki kardeşi Semiramis Pekkan, Kapadokya tatilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada konuşuldu. Sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonuna binerek peri bacalarını gökyüzünden izleyen sanatçı, ardından bir arkadaşı ve köpeğiyle müzik eşliğinde dans ettiği görüntüleri Instagram hesabından yayımladı.
Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, Kapadokya tatilinden renkli görüntüler paylaştı.
KEMOTERAPİ BİTİMİNDE BALON UÇURMUŞTU
Eylül 2025'te akciğer kanseri teşhisi konulan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Semiramis Pekkan'ın Kapadokya'daki sıcak hava balonu turu, sevenlerine altı ay önceki sözlerini hatırlattı.
Kemoterapi sürecini tamamladığında gökyüzüne balonlar bırakan Pekkan, o gün "Bugün balon uçurma günüm. Niye biliyor musunuz? Ben daha önce hiç balon uçurmamıştım. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak" ifadelerini kullanmıştı.
PERİ BACALARINI GÖKYÜZÜNDEN İZLEDİ
Tedaviyi geride bırakıp peruğunu çıkaran 78 yaşındaki sanatçı, bu kez Kapadokya'da sıcak hava balonuna binerek peri bacalarını gökyüzünden izledi.
Gün doğumunun eşsiz manzarasını takipçileriyle paylaşan Pekkan, tatilinin keyfini çıkardı.
KÖPEĞİ TİNA VE ARKADAŞIYLA DANS ETTİ
Semiramis Pekkan'ın Kapadokya tatilindeki neşeli anları sabahki balon turuyla sınırlı kalmadı.
Yaz aylarında Bodrum'da birlikte denize girdiği köpeği Tina'yı tatillerinde yanından ayırmayan sanatçı, bir arkadaşı ve köpeğiyle müzik eşliğinde dans ettiği görüntüleri de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
SEMİRAMİS PEKKAN'DAN NEŞELİ TAVIRLAR
78 yaşındaki Pekkan'ın neşeli tavırları ve enerjik halleri takipçilerinin beğenisini topladı.
MÜZİK DÜNYASINDA İZ BIRAKTI
30 Eylül 1948'de İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, sanat hayatına 1964 yılında "Kara Memed" filmiyle başladı. 1968'de müzik dünyasına adım atan sanatçı, kariyeri boyunca iki kez Altın Plak Ödülü kazandı.
KARİYERİNE ARA VERDİ
"Bana Yalan Söylediler", "Olmaz Bu İş Olamaz" ve "Bu Ne Biçim Hayat" gibi şarkılarla hafızalara kazınan Pekkan, iş insanı Gulu Lalvani ile evlendikten sonra sanat kariyerine ara verdi.
UZUN YILLAR GÖZLERDEN UZAK YAŞADI
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden usta sanatçı, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
EKİM BAŞINDA OĞLU ZORAN LALVANİ'Yİ EVLENDİRMİŞTİ
30 Eylül'de 78 yaşına basan Semiramis Pekkan, ekim ayının ilk günlerinde de Hint asıllı iş insanı Gulu Lalvani ile 1987 yılındaki evliliğinden dünyaya gelen 1988 doğumlu oğlu Zoran Lalvani'yi evlendirmenin sevincini yaşamıştı.
Oğlunun nikah töreninden kareyi sosyal medya hesabından yayımlayan Pekkan, "Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar… Canım oğlum evlendi… Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun" mesajını paylaşmıştı.