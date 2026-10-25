Yaz aylarında Bodrum'da birlikte denize girdiği köpeği Tina'yı tatillerinde yanından ayırmayan sanatçı, bir arkadaşı ve köpeğiyle müzik eşliğinde dans ettiği görüntüleri de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Bana Yalan Söylediler", "Olmaz Bu İş Olamaz" ve "Bu Ne Biçim Hayat" gibi şarkılarla hafızalara kazınan Pekkan, iş insanı Gulu Lalvani ile evlendikten sonra sanat kariyerine ara verdi.

UZUN YILLAR GÖZLERDEN UZAK YAŞADI

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden usta sanatçı, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

EKİM BAŞINDA OĞLU ZORAN LALVANİ'Yİ EVLENDİRMİŞTİ

30 Eylül'de 78 yaşına basan Semiramis Pekkan, ekim ayının ilk günlerinde de Hint asıllı iş insanı Gulu Lalvani ile 1987 yılındaki evliliğinden dünyaya gelen 1988 doğumlu oğlu Zoran Lalvani'yi evlendirmenin sevincini yaşamıştı.

Oğlunun nikah töreninden kareyi sosyal medya hesabından yayımlayan Pekkan, "Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar… Canım oğlum evlendi… Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun" mesajını paylaşmıştı.

Semiramis Pekkan