"Olursa görürsünüz zaten" Ünlü şarkıcı Hadise'den merak edilen soruya net çizgi!
Ünlü şarkıcı Hadise, yurt dışından gelen arkadaşlarıyla birlikte katıldığı doğum günü yemeğinin öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatı ve anne olma isteği hakkında konuşan ünlü isim, daha önceki "6 çocuk isterdim" sözlerini yineledi.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hadise, yakın arkadaş grubuyla birlikte bir mekan çıkışında objektiflere takıldı. Yurt dışından gelen dostlarıyla doğum günü kutlaması yapmak için bir araya geldiğini belirten ünlü sanatçı, aracına binerken kendisini bekleyen basın mensuplarına nazik tavırlarıyla dikkat çekti.
Aracından inerek yağmur altında bekleyen gazetecilere "Ne kadar naziksiniz" diyerek teşekkür eden Hadise, röportaj öncesinde yurt dışından gelen misafirlerine tek tek sarılarak "Hoş geldiniz" dedi. Mekan kapısında arkadaşlarıyla hasret gideren ve kucaklaşan neşeli şarkıcı, daha sonra basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı.
"OLSA DA DEMEM, OLMASA DA DEMEM"
Özel hayatına dair merak edilen ve son dönemde hakkında çıkan ilişki iddiaları sorulan popçu, sergilediği gizemli duruşla dikkat çekti. Kameralar karşısında net bir çizgi çizen Hadise, özel hayat sorularını "Olsa da demem, olmasa da demem. Konuşmam biliyorsunuz. Olursa görürsünüz zaten" sözleriyle yanıtlayarak konuyu kapattı.
"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUM"
Geçmişte yaptığı "6 çocuk isterdim" açıklaması hatırlatılan ünlü popçu, konuya dair samimi açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, çocuklara olan düşkünlüğünü dile getiren Hadise, "Çocukları çok seviyorum. Zaten yeğenlerimden de biliyorsunuzdur, onlara aşığım" dedi.
"KISMET, HER ŞEY MÜMKÜNDÜR"
"6 çocukla Hadise nasıl olurdu?" sorusuna gülerek yanıt veren sanatçı, "Bence deli olurdu. Çok isterdim, hâlâ öyle bir şey... Her şey mümkündür bu arada." İfadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, "En az bir tane olsun isterim, iki-üç tane olsa ne güzel olur" diyerek anne olma hayalini bir kez daha dile getirdi.
Açıklamalarının ardından arkadaşlarıyla kucaklaşan ünlü şarkıcı, neşeli halleriyle dikkat çekti.