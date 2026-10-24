"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUM" Geçmişte yaptığı "6 çocuk isterdim" açıklaması hatırlatılan ünlü popçu, konuya dair samimi açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, çocuklara olan düşkünlüğünü dile getiren Hadise, "Çocukları çok seviyorum. Zaten yeğenlerimden de biliyorsunuzdur, onlara aşığım" dedi.

"KISMET, HER ŞEY MÜMKÜNDÜR" "6 çocukla Hadise nasıl olurdu?" sorusuna gülerek yanıt veren sanatçı, "Bence deli olurdu. Çok isterdim, hâlâ öyle bir şey... Her şey mümkündür bu arada." İfadelerini kullandı. Hadise'den annelik itirafı!