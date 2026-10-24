"Çalışmaktan nefes alamayacak durumdayım" Bensu Soral'dan dikkat çeken dövüş itirafı!
Oyuncu Bensu Soral, katıldığı bir davette sosyal medyada paylaştığı dövüş antrenmanları hakkında konuştu. Dövüş eğitiminde çok iyi olduğunu belirten Soral, yoğun çalışma temposundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı dövüş antrenmanı paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Bensu Soral, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sıkı hazırlık sürecine dair samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, projeleri için çalıştığını ifade etti.
DÖVÜŞ EĞİTİMİNDE ÇOK İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen Bensu Soral, sosyal medyada ilgi gören dövüş eğitimine ilişkin soruları yanıtladı.
Muhabirlerin "Dövüşte artık iyi misiniz?" şeklindeki sorusuna gülerek karşılık veren ünlü oyuncu, hazırlık sürecini şu sözlerle aktardı: "Çok iyiyim. Senaryo geldikçe koreografilere çalışıyoruz."
ÇALIŞMAKTAN NEFES ALAMAYACAK DURUMDAYIM
Yoğun çalışma temposundan memnuniyet duyduğunu belirten Soral, bu dönemi özellikle arzu ettiğini vurguladı.
Açıklamalarına devam eden oyuncu, "Ben zaten çok çalışmak, çalışmaktan nefes alamayacak duruma gelmek istiyordum. Şu an tam da o dönemdeyim" diyerek temposunun hız kesmeden devam ettiğini belirtti.