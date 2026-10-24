Açıklamalarına devam eden oyuncu, "Ben zaten çok çalışmak, çalışmaktan nefes alamayacak duruma gelmek istiyordum. Şu an tam da o dönemdeyim" diyerek temposunun hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

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