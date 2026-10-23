Hülya Avşar'ın masaya çıkartıp sevdiği o minik çocuk kocaman delikanlı oldu: İşte Baha'nın son hali!
Yetenek Sizsiniz programına henüz 4 yaşındayken katılan ve bateri performansıyla beğeni toplayan Baha Bayırlı'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Yarışma döneminde jüri üyesi Hülya Avşar'ın tepkileriyle hatırlanan minik Baha'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.
Yetenek Sizsiniz programında yer alan isimler arasında bulunan Baha Bayırlı, aradan geçen yılların ardından şimdiki hayatıyla merak konusu oldu.
HÜLYA AVŞAR'IN TEPKİSİ VE YARIŞMA SÜRECİ
Yarışmaya katıldığı dönemde henüz 4 yaşında olan Baha Bayırlı, bateri performansı ile sahnede yer almıştı. Jüri koltuğunda oturan Hülya Avşar, minik yarışmacının yanına giderek Baha'yı masaya çıkartmış ve sevgi gösterisinde bulunmuştu. Yarı finale kadar yükselen minik Baha, birinciliği kaçırmıştı.
ŞİMDİLERDE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR
Yarışmanın ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Baha Bayırlı'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.
Güzel Sanatlar Lisesi Klarnet Bölümü'nden mezun olan Bayırlı'nın, şimdilerde üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.
Davul üzerinde de çalışmalarını sürdüren ve birden fazla enstrüman çalan genç yeteneğin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.