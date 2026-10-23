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HÜLYA AVŞAR'IN TEPKİSİ VE YARIŞMA SÜRECİ

Yarışmaya katıldığı dönemde henüz 4 yaşında olan Baha Bayırlı, bateri performansı ile sahnede yer almıştı. Jüri koltuğunda oturan Hülya Avşar, minik yarışmacının yanına giderek Baha'yı masaya çıkartmış ve sevgi gösterisinde bulunmuştu. Yarı finale kadar yükselen minik Baha, birinciliği kaçırmıştı.