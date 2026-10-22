Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de zaman zaman romantik paylaşımlarıyla gündeme gelen çift, bu kez birbirlerine ilanıaşk etti.

Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu, ilişkilerinin birinci yılını romantik paylaşımlarla kutladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"OY KURBAN OLDUĞUM CANIM SEVGİLİM"

Birkan Nasuhoğlu, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ilişkilerinin birinci yılına özel yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun. Oy kurban olduğum canım sevgilimsin sen benim be!"