Babadan onaylı aşka 365 günlük mühür! Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu çiftinden aşk pozu
Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Birkan Nasuhoğlu, birlikteliklerinde birinci yılı geride bıraktı. Aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, ilişkilerinin 1. yıldönümüne özel yaptıkları duygusal ve romantik paylaşımlarla kural bozdu.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu, aşklarının birinci yılını kutladı.
Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de zaman zaman romantik paylaşımlarıyla gündeme gelen çift, bu kez birbirlerine ilanıaşk etti.
"OY KURBAN OLDUĞUM CANIM SEVGİLİM"
Birkan Nasuhoğlu, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ilişkilerinin birinci yılına özel yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun. Oy kurban olduğum canım sevgilimsin sen benim be!"
YANIT GECİKMEDİ
Nasuhoğlu'nun romantik mesajına güzel oyuncudan yanıt gecikmedi. Deniz, sevgilisinin paylaşımına "Her şeyim" yorumunu yaparak aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
SOSYAL MEDYADA AŞK POZU
Dilan Çiçek Deniz de Instagram hesabından sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nun kendisini öptüğü romantik bir kareyi yayınladı.
Güzel oyuncu, fotoğrafına yalnızca "365 gün" notunu düşerek ilişkilerinin birinci yılını kutladı.
Çiftin karşılıklı aşk ilanları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
AŞKLARI AİLEYE TAŞINMIŞTI
Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu'nun ilişkisi daha önce aileler cephesinde yaşanan gelişmeyle gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncu, sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nu Antalya'da yaşayan babası Orhan Deniz ile tanıştırmıştı.
İlişkilerinin henüz dördüncü ayında gerçekleşen bu tanışma, çiftin birlikteliğini ciddiye aldığı şeklinde yorumlanmıştı.
BABADAN DAMAT ADAYINA SOSYAL MEDYA TAKİBİ
Tanışmanın ardından Orhan Deniz ile Birkan Nasuhoğlu'nun Instagram'da birbirlerini takip etmeye başlaması da dikkatlerden kaçmamıştı.
Bu gelişme magazin kulislerinde "Babadan aşka tam onay" yorumlarını beraberinde getirirken, çiftin evlilik yolunda ilerlediği iddiaları konuşulmaya başlanmıştı.
"MUTLULUKTAN KİLO ALDIM" DEMİŞTİ
Dilan Çiçek Deniz, daha önce sevgilisiyle katıldığı bir ödül töreninde özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Güzel oyuncu, "Mutluluktan kilo aldım" sözleriyle ilişkisinde yaşadığı mutluluğu dile getirmişti.