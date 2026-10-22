Aleyna Kalaycıoğlu Kubilay Kaan Kundakçı davasının kritik tanığıyla yan yana: Korumalar kameraları engellemeye çalıştı

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı davasında beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden çıktıktan günler sonra yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Yaklaşık yedi aylık tutukluluğun ardından özgürlüğüne kavuşan şarkıcı, bu kez İstanbul Ataşehir'deki bir mekanda kameralara yansıdı.

TAHLİYE SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

Bir Instagram sayfası tarafından yayımlanan görüntülerde Aleyna Kalaycıoğlu'nun müzisyen Bertin Yıldız ile bir araya geldiği görüldü. İkilinin karşılıklı sohbet ettiği anlar kaydedilirken, Kalaycıoğlu'nun Yıldız'ı dinlediği sırada gülümsemesi dikkat çekti.

Buluşmayı gündeme taşıyan bir diğer ayrıntı ise Bertin Yıldız'ın Kubilay Kaan Kundakçı davasında tanık olarak yer almasıydı. Görüntülerde ikilinin ne konuştuğu anlaşılamazken, görüşmenin dava süreciyle bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kalaycıoğlu'nun gülümsediği anların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte bazı kullanıcılar şarkıcıya tepki gösterdi.

Görüntülerin altına yapılan yorumlarda "Vah gidene", "Ne çabuk normalleştin!" ve "Ölen öldüğüyle kalıyor işte…" ifadeleri kullanıldı.

KORUMALAR KAMERALARA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Ataşehir'deki buluşmada dikkat çeken bir başka gelişme de çekim sırasında yaşandı. İkilinin görüntülendiğinin fark edilmesi üzerine korumaların kameralara müdahale etmeye ve çekimi engellemeye çalıştığı anlar da kayda geçti.

Aleyna Kalaycıoğlu ise görüntülerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

BERTİN YILDIZ KİM? DAVADAKİ ROLÜ NEYDİ?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun birlikte görüntülendiği müzisyen Bertin Yıldız, daha önce şarkıcının eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay hakkında hazırlanan tehdit ve ısrarlı takip iddianamesindeki tanıklığıyla gündeme gelmişti.

Yıldız, ifadesinde Canbay'ın ayrılığı kabullenemediğini, Kalaycıoğlu'na farklı yollarla ulaşmaya çalıştığını ve kendisini müzik piyasasından sileceği yönünde tehditlerde bulunduğunu iddia etmişti.

Söz konusu ifadeler, Yıldız'ın tanık olarak dile getirdiği iddialardan oluşurken, kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımıyor. Kalaycıoğlu'nun tahliyesinden kısa süre sonra Yıldız ile görüntülenmesi, geçmişteki bu açıklamaları yeniden gündeme getirdi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul Ümraniye'de bir müzik stüdyosunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay öncesinde Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istediği ve ortak arkadaşları Kundakçı'dan yardım talep ettiği öne sürülmüştü.

Kundakçı'nın da aralarında bulunduğu grubun stüdyo önünde beklediği sırada yaşanan silahlı saldırı, genç futbolcunun ölümüyle sonuçlanmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapılmıştı.

210 GÜN SONRA BERAAT ETTİ

Davanın 6 Ekim'deki aşamasında savcılık, Kalaycıoğlu'nun cinayete azmettirdiğine ilişkin kesin delil bulunmadığını belirterek suçu bildirmeme suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etmişti.

16 Ekim'de açıklanan mahkeme kararında ise Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beraat kararı verildi. Aynı davada Alaattin Kadayıfçıoğlu, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yaklaşık 210 günlük tutukluluğun ardından cezaevinden çıkan Kalaycıoğlu'nu annesi Zuhal Kalaycıoğlu karşıladı. Annesine sarılarak gözyaşlarına boğulan şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.