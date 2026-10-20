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Simge Sağın adına şarkı bile yaptığı can yoldaşını kaybetti: "Ne yazsam boş paramparçayım"

Simge Sağın, evinin ve hayatının en neşeli parçası olan kedisi Cino'nun vefatıyla yıkıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu.

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Simge Sağın adına şarkı bile yaptığı can yoldaşını kaybetti: "Ne yazsam boş paramparçayım"

"Miş Miş", "Yankı" ve "Aşkın Olayım" gibi hit şarkılarıyla tanınan Simge Sağın, kedisi Cino'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Simge Sağın, uzun yıllardır hayatını paylaştığı kedisi Cino'nun vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Simge Sağın, uzun yıllardır hayatını paylaştığı kedisi Cino'nun vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"NE YAZSAM BOŞ NE YAPSAM BOŞ"

Ünlü şarkıcı, yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Cinomu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş... Paramparçayım. Bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka hiçbir şey yok. Rahat uyu oğlum, seni çok seviyorum. Bu hiç değişmeyecek."

Simge Sağın adına şarkı bile yaptığı can yoldaşını kaybetti: "Ne yazsam boş paramparçayım"-3

BİRLİKTE UYUDUKLARI KAREYİ PAYLAŞTI

Cino'yu ailesinin bir parçası olarak gören Sağın, kedisiyle birlikte uyuduğu anlara ait fotoğrafı da "Oğlum" notuyla yayımladı.

Simge Sağın adına şarkı bile yaptığı can yoldaşını kaybetti: "Ne yazsam boş paramparçayım"-4

CİNO'YA ŞARKI BİLE YAPMIŞTI

Hayvan sevgisiyle tanınan Simge Sağın, daha önce verdiği bir röportajda Cino ile arasındaki özel bağı anlatmıştı.

Simge Sağın adına şarkı bile yaptığı can yoldaşını kaybetti: "Ne yazsam boş paramparçayım"-5

"HEP KORKAK AÇ VE KOMİK"

Sevimli dostunu "Hep korkak, aç ve komik" sözleriyle tanımlayan şarkıcı, ona özel bir şarkı bile yaptığını söylemişti.

Simge Sağın adına şarkı bile yaptığı can yoldaşını kaybetti: "Ne yazsam boş paramparçayım"-6

KENDİSİNE HUZUR VERİYORDU

Sağın, Cino'nun kendisine verdiği huzuru ise "Onu severken çıkardığı sesler stresimi unutturuyor" sözleriyle ifade etmişti.

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