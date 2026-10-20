Simge Sağın adına şarkı bile yaptığı can yoldaşını kaybetti: "Ne yazsam boş paramparçayım"
Simge Sağın, evinin ve hayatının en neşeli parçası olan kedisi Cino'nun vefatıyla yıkıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu.
"Miş Miş", "Yankı" ve "Aşkın Olayım" gibi hit şarkılarıyla tanınan Simge Sağın, kedisi Cino'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
"NE YAZSAM BOŞ NE YAPSAM BOŞ"
Ünlü şarkıcı, yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
"Cinomu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş... Paramparçayım. Bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka hiçbir şey yok. Rahat uyu oğlum, seni çok seviyorum. Bu hiç değişmeyecek."
BİRLİKTE UYUDUKLARI KAREYİ PAYLAŞTI
Cino'yu ailesinin bir parçası olarak gören Sağın, kedisiyle birlikte uyuduğu anlara ait fotoğrafı da "Oğlum" notuyla yayımladı.
CİNO'YA ŞARKI BİLE YAPMIŞTI
Hayvan sevgisiyle tanınan Simge Sağın, daha önce verdiği bir röportajda Cino ile arasındaki özel bağı anlatmıştı.
"HEP KORKAK AÇ VE KOMİK"
Sevimli dostunu "Hep korkak, aç ve komik" sözleriyle tanımlayan şarkıcı, ona özel bir şarkı bile yaptığını söylemişti.
KENDİSİNE HUZUR VERİYORDU
Sağın, Cino'nun kendisine verdiği huzuru ise "Onu severken çıkardığı sesler stresimi unutturuyor" sözleriyle ifade etmişti.