Sahnenin arkasında neler oluyor? Metin Özülkü’den Eda Özülkü itirafı: "Şarkı yaparken kavga ediyoruz"
Türk pop müziğinin usta isimlerinden Eda ve Metin Özülkü, konuk oldukları programda hem evliliklerine hem de müzik kariyerlerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Eda Özülkü ile ortak yaşamlarını bir bina inşaatına benzeten Metin Özülkü, birlikte şarkı üretirken ciddi tartışmalar yaşadıklarını dile getirdi.
Uzun yıllardır süren mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Eda ve Metin Özülkü, katıldıkları televizyon programında merak edilenleri yanıtladı. Müzik yolculuklarında ve özel hayatlarında geçirdikleri evreleri değerlendiren Metin Özülkü, yaşamının mevcut dönemini "huzur kısmı" olarak tanımladı.
"BİRLİKTE YAŞAMI NASIL İNŞA EDECEĞİMİZE KAFA YORDUK"
Eşi Eda Özülkü ile kurdukları hayatı bir bina inşaatına benzeten sanatçı, insanın yaşamını kendi elleriyle şekillendirdiğini vurguladı. Gençlik yıllarından itibaren ortak bir gelecek kurmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Özülkü, "Biz 20'li yaşlardan itibaren birlikte bir yaşamı nasıl inşa edebiliriz diye kafa yorduk. Tabii özellikle temel atma zamanında çeşitli sıkıntılar oldu. Şimdi inşaat bitti" şeklinde konuştu.
"ŞARKI YAPARKEN ÇOK KAVGA EDİYORUZ"
Birlikte üretim yapmanın getirdiği zorluklara da değinen Metin Özülkü, stüdyo çalışmalarında zaman zaman fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar yaşadıklarını saklamadı.
Eda Özülkü ile ortak müzik çalışmaları sırasında yaşanan gerilimi açıkça itiraf eden ünlü isim, "Şarkı yaparken çok kavga ediyoruz" ifadelerini kullandı.
50. YIL ALBÜMÜNDE ŞARKILARI OYUNCULAR SÖYLEDİ
Eşiyle birlikte 'Cansu İle Birlikte' programına konuk olan Metin Özülkü, müzik hayatındaki 50'nci yılına özel olarak hazırladığı albüm projesinin detaylarını da paylaştı. Özülkü, bu çalışmada sürpriz bir konsepte imza attı.
Şarkılarını müzisyenler yerine oyuncu arkadaşlarına seslendirdiğini açıklayan usta sanatçı, bu tercihin sebebini şöyle açıkladı: "Şarkıları oyuncu arkadaşlarımıza söylettik. Onların bu şarkıları söylemesi benim çok hoşuma gidiyor. Oyuncular işi müzisyenlere göre biraz daha ciddiye alıyorlar."