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"BİRLİKTE YAŞAMI NASIL İNŞA EDECEĞİMİZE KAFA YORDUK"

Eşi Eda Özülkü ile kurdukları hayatı bir bina inşaatına benzeten sanatçı, insanın yaşamını kendi elleriyle şekillendirdiğini vurguladı. Gençlik yıllarından itibaren ortak bir gelecek kurmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Özülkü, "Biz 20'li yaşlardan itibaren birlikte bir yaşamı nasıl inşa edebiliriz diye kafa yorduk. Tabii özellikle temel atma zamanında çeşitli sıkıntılar oldu. Şimdi inşaat bitti" şeklinde konuştu.