Mesut Özil, profesyonel sporcu disiplinini evine taşıdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

AYNI DİSİPLİNE ANTRENMANLARINA DEVAM EDİYOR

Amine Gülşe ile mutlu bir evlilik sürdüren ve üç kız çocuğu babası olan Özil, profesyonel futbolculuk dönemindeki disiplinini emeklilik hayatına da taşıdı.

Günaydın'dan Merve Yurtyapan 18 Ekim 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mesut Özil, dünyaca ünlü eski futbolcu... 2023 yılında futbol kariyerini sonlandıran Özil, ardından Türkiye'ye yerleşmişti.

2019 yılında Türkiye güzellik kraliçelerinden Amine Gülşe ile evlenen ve üç kız çocuğu olan Özil, futbolu bıraktı ama antrenmanlarına aynı disiplinle devam ediyor.