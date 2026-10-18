Mesut Özil profesyonel disiplininden ödün vermiyor: Güne şok havuzu ve ağır antrenmanla başlıyor
Dev kulüplerde 10 numaralı formasıyla iz bırakan dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, 2023 yılında aktif futbol kariyerini noktalamasının ardından Türkiye'deki yaşamına tam gaz devam ediyor. 2019 yılında Amine Gülşe ile hayatını birleştiren ve üç kız çocuk babası olan efsane isim, sahalardan uzak kalsa da spor disiplininden bir adım bile geri atmadı.
Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, 2023 yılında yeşil sahalara veda etse de spor tutkusundan vazgeçmedi.
AYNI DİSİPLİNE ANTRENMANLARINA DEVAM EDİYOR
Amine Gülşe ile mutlu bir evlilik sürdüren ve üç kız çocuğu babası olan Özil, profesyonel futbolculuk dönemindeki disiplinini emeklilik hayatına da taşıdı.
Günaydın'dan Merve Yurtyapan 18 Ekim 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
Mesut Özil, dünyaca ünlü eski futbolcu... 2023 yılında futbol kariyerini sonlandıran Özil, ardından Türkiye'ye yerleşmişti.
2019 yılında Türkiye güzellik kraliçelerinden Amine Gülşe ile evlenen ve üç kız çocuğu olan Özil, futbolu bıraktı ama antrenmanlarına aynı disiplinle devam ediyor.
EVİNİN BİR KATINA ÖZEL SALON
Ünlü yıldız, evinin bir katına özel bir salon da yaptırdı. Burada hiç aksatmadan her gün antrenman yapan Özil, ayrıca özel bir eğitmenle de çalışıyor.
Uzun yıllardır güvendiği spor hocasıyla yola devam eden Özil, bu salonda kendisinin en özel anlarını da ölümsüzleştirdi.
10 numarayla futbol sahasında fırtınalar estiren Özil, tüm duvarlara el işçiliğiyle resim yaptırdı. Maçlardaki bazı karelerini duvarlara çizdiren ünlü futbolcu, spor salonunu boydan boya renklendirmek için graffiti sanatını yapan gençlerle çalıştı.
HAYATINI FUTBOLA ADADI
"Kariyerim boyunca oynama fırsatı bulduğum tüm muhteşem kulüplerle gurur" duyuyorum diyen Özil, her bir duvara kariyerindeki önemli maçlardan seçtiği birkaç anı çizdirdi.
Bununla da yetinmeyen Özil, buraya her gittiğinde motivasyonunu yükseltecek anlamlı sözleri de yazdırdı.
En dikkat çekici detay ise Özil'in hayat mottosuna dair cümlelerin olmasıydı. Özil, "Yetenek oyuncuları inşa eder, çok çalışmak ise efsaneleri..." yazdırıp altına da imzasını attı. Hayatını futbola adamış, tüm dünyada iz bırakmış bir futbolcu Mesut Özil.
GENÇ SPORCULARA ÖRNEK İSİM
Spor onun için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Futbolu bıraksa da profesyonel sporcu disiplini hâlâ hayatının en önemli yerinde.
Yüksek motivasyonla her güne spor yaparak başlayan futbolcunun bu tutkusu da gençlere ilham verecek cinsten. Aslında spor onun için bir yaşam biçimi haline gelmiş.
Bunun için de büyük bir emek ve zaman harcıyor. Gerçekten sporun bir dalını meslek olarak edinmek isteyen herkese Özil'in bu özel çalışma temposu örnek olsun...
ÖZİL'İN SPOR RUTİNİ
Mesut Özil, güne yumurtanın ağırlıklı olduğu bir kahvaltıyla başlıyor.
Ardından antrenörü eşliğinde yoğun bir vücut geliştirme ve fitness rutini uyguluyor.
Ağırlık çalışıyor, özel egzersizler ve halat çalışmaları yapıyor. Daha sonra ormanlık bir alanda hafif bir koşu yaptıktan sonra eve geri dönüyor.
SPOR RUTİNİNDE DEĞİŞMEYEN DİSİPLİN
Ardından buzla dolu bir şok havuzuna girip son olarak da saunaya girerek günü sonlandırıyor.
Tabii böylesi bir spor rutinini uygulayabilmek için yıllarını aynı disiplinle geçirmiş profesyonel bir sporcu olmak gerekiyor.