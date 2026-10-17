Kızına duyduğu sevgiyi ve yaşadığı tarifsiz acıyı ifade eden Seğmen, anneliğin hayatındaki en özel duygu olduğunu belirtti.

Fatoş Seğmen'in kızının ardından yaptığı veda paylaşımı yürekleri dağladı.

Ünlü isim, minik kızına şu sözlerle veda etti:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum, her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim."