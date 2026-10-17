Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen evlat acısıyla yıkıldı! Minik Alya'ya yürek yakan veda!
2004 Türkiye İkinci Güzeli olarak tanınan manken, sunucu ve oyuncu Fatoş Seğmen, biricik kızı Alya Erdoğan'ın vefatıyla derin bir acı yaşadı. Evlat acısıyla sarsılan ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.
44 yaşındaki tescilli güzel Fatoş Seğmen, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Kızı Alya Erdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ünlü isim, sosyal medyada paylaştığı mesajla duygularını dile getirdi.
"HER ZAMAN KALBİMDE YAŞAYACAKSIN MELEĞİM"
Kızına duyduğu sevgiyi ve yaşadığı tarifsiz acıyı ifade eden Seğmen, anneliğin hayatındaki en özel duygu olduğunu belirtti.
Ünlü isim, minik kızına şu sözlerle veda etti:
"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum, her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim."
Paylaşımında kızının vefat ilanına da yer veren Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan'ın cenaze bilgileri paylaşıldı. Alya Erdoğan'ın cenazesinin, Narlıdere Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?
31 Mayıs 1982'de İzmir'de dünyaya gelen Fatoş Seğmen, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Modellikle başladığı kariyerinde 2004 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Seğmen, aynı yıl Ekvador'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
Daha sonra televizyon dünyasına adım atan Seğmen, sunuculuğun yanı sıra 'Ah Polis Olsam', 'Kuş Dili', 'Gemilerde Talim Var' ve 'Yalancı Romantik' gibi dizilerde rol aldı. Sinan Çetin'in yönettiği 'Kağıt' filminde de izleyici karşısına çıktı.