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Mercan Köşk 7. bölümde büyük hesaplaşma! Aras ve Toprak karşı karşıya

Portakal bahçelerinden yükselen intikam ve imkânsız bir aşk hikâyesini ekrana taşıyan Mercan Köşk, heyecan dolu 7. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Gerilimin tırmandığı yeni bölümde Cemre, hem babasının katiliyle hem de Toprak'la yüzleşiyor.

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Mercan Köşk 7. bölümde büyük hesaplaşma! Aras ve Toprak karşı karşıya

Portakal bahçelerinden yükselen intikam ve imkânsız bir aşk hikâyesi! Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.

Mercan Köşk 7. bölümde büyük hesaplaşma! Aras ve Toprak karşı karşıya-1

7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre, Toprak'ın Tarsus'ta olduğunu öğrenince gitmekten vazgeçer; Aras'la birlikte Toprak'ın peşine düşer. Selçuk, Eslem'in "çocuğun babasının Toprak olduğu" yalanını öğrenince kritik bir hamle yapar. Gülcan, karşılaştığı gerçekle hayatını değiştirecek bir dönüm noktasına gelir. Esved Hozan için ise yolun sonu gözükmektedir.

Mercan Köşk 7. bölümde büyük hesaplaşma! Aras ve Toprak karşı karşıya-2

Aras ve Toprak nihayet karşı karşıya gelirken, Cemre yüzünden aralarındaki gerilim zirveye tırmanır. Babasının katiliyle yüzleşen Cemre, bir yandan da Toprak'la büyük bir hesaplaşma yaşayacak ve hayatının en önemli kararını verecektir.

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