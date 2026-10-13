Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarında açıklama yaptı.

"GEREKLİ GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLDİRİN"

Kendisini veya yakınlarını referans göstererek borç ya da acil nakit talep edenlerin tamamen dolandırıcı olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından şu duyuruyu paylaştı:

"Kamuoyuna duyuru: Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek vs. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."