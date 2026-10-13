Dolandırıcılık uyarısı! Ata Demirer ve kardeşinin adıyla yapılan oyun ifşa oldu!
Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla paylaşımda bulunarak kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in adını kullanan dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı. Kendilerini aileden biri gibi tanıtıp para isteyen kişilere inanılmamasını isteyen sanatçı, bu numaraların emniyete bildirilmesi gerektiğini belirtti.
Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, bu defa alışılagelmiş neşeli paylaşımlarının aksine oldukça ciddi bir konuyla gündeme geldi. Ege sahillerinden aktardığı huzurlu ve esprili içeriklerle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Demirer, sosyal medya profilinde yayınladığı uyarı metniyle olası bir dolandırıcılık kumpasının önüne geçmek için adım attı.
DEMİRER AİLESİNİN ADINI KULLANIYORLAR
Ünlü isimlerin kimliklerine bürünerek vatandaşları hedef alan sahtekarların yeni hedefi Demirer ailesi oldu. Sanatçının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Ata Demirer, hem kendi popülerliğini hem de kardeşi Cenk Demirer'in adını bahane ederek insanlardan finansal destekte bulunmasını isteyen kişilere karşı takipçilerini uyardı.
"GEREKLİ GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLDİRİN"
Kendisini veya yakınlarını referans göstererek borç ya da acil nakit talep edenlerin tamamen dolandırıcı olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından şu duyuruyu paylaştı:
"Kamuoyuna duyuru: Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek vs. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."
Açıklamada doğrudan yaşanmış somut bir mağduriyetten bahsedilmese de ünlü oyuncunun bu adımı tedbir amacıyla attığı değerlendirildi. Vatandaşlara sadece "inanmayın" demekle kalmayan Demirer, izlenmesi gereken yöntemi de net bir şekilde ifade etti.
Kendisini, kardeşini veya ailesini bahane eden kişilerin tespiti için vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen komedyen, söz konusu telefon numaralarının zaman kaybetmeden emniyet güçlerine ve güvenlik birimlerine aktarılmasının önemine vurgu yaptı.