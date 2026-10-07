Şafak Sezer’in tiyatro oyununda ünlüler geçidi! Eski eşi İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumunu açıkladı: "Gördüğüm en mücadeleci insan"
Şafak Sezer’in kapalı gişe oynayan interaktif gösterisi, sanat dünyasının ünlü simalarını Mecidiyeköy'de bir araya getirdi. Projelerinden bahseden Ayşegül Yıldız, "Derdimiz ve amacımız yaptığımız işe anı değil imza bırakmak" diyerek iddialı konuştu. Eski eşi İbrahim Tatlıses’in sağlık mücadelesine dair soruları yanıtlayan Yıldız, Tatlıses’in dik duruşunu ve azmini övgü dolu sözlerle anlattı.
Şafak Sezer'in interaktif tiyatro oyunu 'Karanlıkta Kumpas', önceki gece Mecidiyeköy'de sahnelendi.
TİYATRO OYUNUNA ÜNLÜ AKINI
Sezer'in tiyatro oyununu izleyenler arasında Ali Poyrazoğlu, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Selçuk İlkan, Bayhan, Ayşegül Yıldız da vardı.
"SİNEMAYI BESLEYEN TİYATRODUR"
Oyun öncesi gazetecilerle konuşan Erhan Yazıcıoğlu, "Senaryolar artık hep televizyona yazılıyor. Oyuncular aynı, oyuncuları yönetecek çok fazla teatral yönetmen yok. O yüzden tiyatro oyuncularının dönüşü çok hoşuma gidiyor. Ben hep şunu savundum: Sinemayı besleyen tiyatrodur" dedi.
İBRAHİM TATLISES'İN SON SAĞLIK DURUMU NE?
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ise yeni projeleri olduğundan söz ederek "Derdimiz ve amacımız yaptığımız işe imza atmak. Yani anı değil, imza bırakmak" dedi.
"ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER"
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Yıldız, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi:
"Fizik tedavisi devam ediyor. Hayatımda gördüğüm ve tanıdığım en azimli, en mücadeleci insanlardan biri. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Daha iyi olacak."
"ZAMANIN ÖNEMİ KALMIYOR"
Kızı Elif Ada için Tatlıses ile bir araya geldiklerini de belirten Yıldız, "Anne baba olmak böyle bir şey. Evlat söz konusu olunca yolun, zamanın önemi kalmıyor. İbrahim Bey de kızını yalnız bırakmadı" dedi.
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