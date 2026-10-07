İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ise yeni projeleriyle ilgili ʺAnı değil imza bırakmak istiyoruzʺ diyerek iddialı bir çıkış yaptı.

İBRAHİM TATLISES'İN SON SAĞLIK DURUMU NE?

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ise yeni projeleri olduğundan söz ederek "Derdimiz ve amacımız yaptığımız işe imza atmak. Yani anı değil, imza bırakmak" dedi.