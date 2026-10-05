Türk sinemasının efsanesi Göksel Arsoy yaşama veda etti! Pilot olmak isterken havalimanında keşfedilmişti: Filmleri aratmayan hayat hikayesi
Yeşilçam’ın efsanevi jönü Göksel Arsoy 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Havaalanında çalışırken tesadüfen keşfedilen ve 1957 yapımı "Kara Günlerim" ile başlayan sinema serüvenine "Samanyolu", "Altın Çocuk" ve "Şafak Bekçileri" gibi klasikleri sığdıran usta sanatçının kızı Aşkım Arsoy, "En büyük tesellimiz hastane yüzü görmemiş olması" ifadelerini kullandı. SODER başkanlığı döneminde Yeşilçam emekçilerinin haklarını da savunan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Arsoy, arkasında unutulmaz bir miras bıraktı.
Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakabıyla hafızalara kazınan usta oyuncusu Göksel Arsoy, 5 Ekim 2026'da 90 yaşında hayatını kaybetti.
KIZI ACI HABERİ DUYURDU
Arsoy'un kızı Aşkım Arsoy, babasının herhangi bir hastalığı bulunmadığını belirterek, "Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90" ifadelerini kullandı.
SİNEMAYA TESADÜFEN ADIM ATTI
15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitim gördü. Babasının hava subayı ve jet pilotu olması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren havacılığa büyük ilgi duyan Arsoy, pilot olmak istese de bu isteğini gerçekleştiremedi.
Üniversite yıllarında Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başlayan Arsoy'un hayatı burada aldığı bir oyunculuk teklifiyle değişti.
EN ÇOK İLGİ GÖREN ERKEK OYUNCULARINDAN BİRİ
1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" filmiyle sinemaya adım atan Arsoy, ardından "Kelepçe" ve "Samanyolu" gibi yapımlarda rol aldı.
Kısa sürede Yeşilçam'ın en çok ilgi gören erkek oyuncularından biri haline geldi.
BELGİN DORUK İLE UNUTULMAZ İKİLİ
Göksel Arsoy'un kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri 1959 yapımı "Samanyolu" oldu.
Belgin Doruk ile başrolü paylaşan Arsoy, filmin büyük ilgi görmesiyle geniş kitleler tarafından tanındı. İkilinin beyaz perdedeki uyumu seyirciden büyük karşılık buldu.
Göksel Arsoy ve Belgin Doruk toplam 15 filmde birlikte rol alarak Yeşilçam'ın hafızalara kazınan sinema çiftlerinden biri oldu.
"Samanyolu"nun başarısı, oyuncuların isimlerinin filmlerin önüne çıkmaya başladığı ve Yeşilçam'da "star sistemi" olarak anılan dönemin önemli örneklerinden biri olarak gösterildi.
"ALTIN ÇOCUK" LAKABIYLA ÖZDEŞLEŞTİ
Sarı saçları ve mavi gözleriyle döneminin diğer jönlerinden farklı bir görüntüye sahip olan Göksel Arsoy, kısa sürede "Altın Çocuk" lakabıyla anılmaya başladı.
Bu ifade yalnızca bir lakap olarak kalmadı. Arsoy, 1966 yapımı "Altın Çocuk" filminde başrol oynadı. Filmin gördüğü ilginin ardından çekilen devam yapımlarıyla "Altın Çocuk" ismi Göksel Arsoy'la tamamen özdeşleşti.
"Altın Çocuk Beyrut'ta" ve "Ortaşark Yanıyor" gibi yapımlarla aksiyon ve macera türünde de dikkat çeken Arsoy, bir dönem "Türk James Bond'u" olarak da anıldı.
HAVACILIK TUTKUSUNU SİNEMAYA TAŞIDI
Göksel Arsoy'u döneminin diğer oyuncularından ayıran en önemli özelliklerinden biri havacılığa olan ilgisiydi.
Babası pilot olan Arsoy, gerçekleştiremediği pilotluk hayalini sinema aracılığıyla yaşadı. 1963 yapımı "Şafak Bekçileri" filminde hem başrol oynadı hem de yapımcı olarak görev aldı.
Türk Hava Kuvvetleri ekseninde şekillenen film, Türk sinemasının önemli havacılık yapımlarından biri oldu. Çekimler sırasında Hava Kuvvetlerinin desteğiyle jet uçuşuna da katılan Arsoy, havacılığa olan tutkusunu beyaz perdeye taşıdı.
Arsoy, yıllar sonra filmin gördüğü ilgiyi anlatırken yapımın havacılığa yönelik toplumsal algıyı bile etkilediğini dile getirmişti.
ŞARKICILIK DA YAPTI
Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Göksel Arsoy, klasik Türk müziğinin önemli bestekârlarından Yesari Asım Arsoy'un yeğeniydi.
Oyunculuk kariyerini sürdürürken sahneye de çıkan Arsoy, plak çalışmaları yaptı. 1970'lere doğru sinemadan kısmen uzaklaşarak şarkıcılığa ağırlık verdi.
Bir dönem kendi film yapım şirketini de kuran sanatçı, yurt dışında çeşitli projelerde yer aldı. Lübnan, Mısır ve Türkiye ortak yapımlarında oynayarak uluslararası projelerde de adından söz ettirdi.
SİNEMAYA VE YEŞİLÇAM EMEKÇİLERİNE DESTEK VERDİ
Göksel Arsoy yalnızca oyunculuğuyla değil, sinema sektöründeki çalışmalarıyla da öne çıktı.
1997-1999 yılları arasında SODER'in (Sinema Oyuncuları Derneği) başkanlığını yapan Arsoy, özellikle Yeşilçam emekçilerinin sosyal güvenceye kavuşması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yürüttü.
SPOR FEDERASYONU'NDA 6 YIL SÜREN GÖREV
Sporla da yakından ilgilenen sanatçı, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunda yaklaşık 6 yıl görev yaptı.
Arsoy, ilerleyen yıllarda çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Sinemadaki son filmlerinden biri ise 2006 yapımı "Unutulmayanlar" oldu.
GÖKSEL ARSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1957 yılında başlayan sinema kariyerinde çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy'un hafızalara kazınan filmlerinden bazıları şöyle:
- Kara Günlerim
- Kelepçe
- Samanyolu
- Taş Bebek
- Şehirdeki Yabancı
- Şafak Bekçileri
- Bulunmaz Uşak
- Altın Çocuk
- Altın Çocuk Beyrut'ta
- Ortaşark Yanıyor
ÖDÜLLERLE ONURLANDIRILDI
Göksel Arsoy'un Türk sinemasına uzun yıllar boyunca yaptığı katkılar çeşitli ödüllerle taçlandırıldı.
Usta sanatçı, 1999 yılında 36. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.
2024 yılında ise sinema alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.
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