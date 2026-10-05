EN ÇOK İLGİ GÖREN ERKEK OYUNCULARINDAN BİRİ 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" filmiyle sinemaya adım atan Arsoy, ardından "Kelepçe" ve "Samanyolu" gibi yapımlarda rol aldı. Kısa sürede Yeşilçam'ın en çok ilgi gören erkek oyuncularından biri haline geldi.

BELGİN DORUK İLE UNUTULMAZ İKİLİ Göksel Arsoy'un kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri 1959 yapımı "Samanyolu" oldu. Belgin Doruk ile başrolü paylaşan Arsoy, filmin büyük ilgi görmesiyle geniş kitleler tarafından tanındı. İkilinin beyaz perdedeki uyumu seyirciden büyük karşılık buldu. Göksel Arsoy ve Belgin Doruk toplam 15 filmde birlikte rol alarak Yeşilçam'ın hafızalara kazınan sinema çiftlerinden biri oldu. "Samanyolu"nun başarısı, oyuncuların isimlerinin filmlerin önüne çıkmaya başladığı ve Yeşilçam'da "star sistemi" olarak anılan dönemin önemli örneklerinden biri olarak gösterildi.

"ALTIN ÇOCUK" LAKABIYLA ÖZDEŞLEŞTİ Sarı saçları ve mavi gözleriyle döneminin diğer jönlerinden farklı bir görüntüye sahip olan Göksel Arsoy, kısa sürede "Altın Çocuk" lakabıyla anılmaya başladı. Bu ifade yalnızca bir lakap olarak kalmadı. Arsoy, 1966 yapımı "Altın Çocuk" filminde başrol oynadı. Filmin gördüğü ilginin ardından çekilen devam yapımlarıyla "Altın Çocuk" ismi Göksel Arsoy'la tamamen özdeşleşti. "Altın Çocuk Beyrut'ta" ve "Ortaşark Yanıyor" gibi yapımlarla aksiyon ve macera türünde de dikkat çeken Arsoy, bir dönem "Türk James Bond'u" olarak da anıldı.

HAVACILIK TUTKUSUNU SİNEMAYA TAŞIDI Göksel Arsoy'u döneminin diğer oyuncularından ayıran en önemli özelliklerinden biri havacılığa olan ilgisiydi. Babası pilot olan Arsoy, gerçekleştiremediği pilotluk hayalini sinema aracılığıyla yaşadı. 1963 yapımı "Şafak Bekçileri" filminde hem başrol oynadı hem de yapımcı olarak görev aldı. Türk Hava Kuvvetleri ekseninde şekillenen film, Türk sinemasının önemli havacılık yapımlarından biri oldu. Çekimler sırasında Hava Kuvvetlerinin desteğiyle jet uçuşuna da katılan Arsoy, havacılığa olan tutkusunu beyaz perdeye taşıdı. Arsoy, yıllar sonra filmin gördüğü ilgiyi anlatırken yapımın havacılığa yönelik toplumsal algıyı bile etkilediğini dile getirmişti.