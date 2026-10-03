Sosyal medyadaki paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, bu kez takipçileri tarafından hazırlanan yapay zeka içerikleri nedeniyle açıklama yaptı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Kendi yüzünün ve görüntülerinin izni dışında farklı videolara ve fotoğraflara eklenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren ünlü sanatçı, bu durumun sabrını taşırdığını belirtti.

Tilbe, hayranlarının ve sosyal medya kullanıcılarının gelişmiş teknolojileri kullanarak hazırladığı gerçek dışı görüntülere tepki gösterdi.

"ARTIK BANA BU TARZ VİDEOLAR GÖNDERMEYİN"

Kendi görsellerinin yapay zeka aracılığıyla dönüştürülerek kendisine gönderilmesinden yorulduğunu vurgulayan Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin."