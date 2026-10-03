"Adın gibisin kocam" diyerek duyurdu: Işın Karaca evliliklerinin 3. yılında bütün hislerini itiraf etti
Şarkıcı Işın Karaca, 2023 yılında nikah masasına oturduğu müzisyen Can Yapıcıoğlu ile birlikteliğinin 8. ve evliliklerinin 3. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı.
Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sosyal medyada yer alan Işın Karaca, son olarak evlilik yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu ve eşi Can Yapıcıoğlu'na olan aşkını haykırdı. Karaca, paylaşımında ilişkilerine ve Urla'daki yaşamlarına dair detaylara yer verdi.
Şarkıcı Işın Karaca, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Can Yapıcıoğlu ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.
Evliliğin ardından İstanbul'dan taşınarak İzmir'in Urla ilçesine yerleşen Karaca, evliliklerinin 3. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Eşiyle olan ilişkisinin 8. yılına girdiklerini belirten Karaca, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgilim... Seneler ne çabuk geçiyor. İlişkimizin 8. yılına ve 3. evlilik yıl dönümümüze huzur ve sağlıkla olsun. Yoldaşım, sırdaşım, en iyi arkadaşım, koruyanım... Sessizliğinden asla rahatsız olmadığım, en çok güldüğüm, birlikte dünyayı el ele gezmeyi sevdiğim, beni ben olarak seven sen... İşimiz, evimiz, sevdiklerimiz... Adın gibisin kocam. Can, canım... Seni çok seviyorum. Nice birlikte yıllara."
Can Yapıcıoğlu ise eşinin romantik paylaşımına kalp emojileri eşliğinde "Seni seviyorum canım" karşılığını verdi.
TEBRİK YAĞDI
Karaca'nın Urla'daki huzurlu yaşamından kesitler sunduğu ve kısa sürede binlerce beğeni alan bu paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu aldı.
Karaca'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, takipçileri ünlü şarkıcının fotoğraf altındaki yorumlarda yalnızca evliliğini değil, geçirdiği büyük fiziksel değişimi de konuşmaya başladı.
Eşiyle bir fotoğraf serisi yayınlayan Karaca'nın değişimi bir kez daha dikkat çekti ve zayıflama sürecinde yaşadıkları tekrar gündeme geldi. Peki Işın Karaca nasıl kilo verdi?
MİDE AMELİYATI SONRASI YAŞANAN DEĞİŞİM
Kariyerinin belirli dönemlerinde kilo değişimleri yaşayan Işın Karaca, bir dönem 130 kiloya kadar yükselmesinin ardından tıbbi müdahale kararı aldı.
Cerrahi operasyon geçiren Karaca, zaman içinde 75 kilo vererek 55 kiloya geriledi.
Geçirdiği mide ameliyatının ardından beslenme düzenini değiştiren Karaca, kilo verme sürecini kademeli olarak tamamladı.
Yaşam alışkanlıklarını yenileyen Karaca, elde ettiği formu uzun süre koruduğunu ifade etti.
SIVI DESTEĞİ VE BESLENME RUTİNİ
Zayıflama sürecindeki beslenme düzenine ilişkin bilgiler veren Işın Karaca, gün içinde tek öğün beslenme modelini uyguladığını açıkladı.
Katı gıda alımını sınırlandırdığı bu sistemde iştah kontrolü sağlamak için yöntemler geliştirdiğini belirten Karaca, acıktığı anlarda dişlerini fırçaladığını dile getirdi.
Bu uygulamanın yeme isteğini azalttığını belirten Karaca, açlık hissettiği zamanlarda katı gıdalar yerine ayran, kefir ve su gibi sıvı gıdaları tüketmeyi tercih ettiğini ifade etti.
(Fotoğraflar Işın Karaca'nın sosyal medya hesabından alınmıştır.)