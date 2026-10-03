"Adın gibisin kocam" diyerek duyurdu: Işın Karaca evliliklerinin 3. yılında bütün hislerini itiraf etti

Eşiyle olan ilişkisinin 8. yılına girdiklerini belirten Karaca, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgilim... Seneler ne çabuk geçiyor. İlişkimizin 8. yılına ve 3. evlilik yıl dönümümüze huzur ve sağlıkla olsun. Yoldaşım, sırdaşım, en iyi arkadaşım, koruyanım... Sessizliğinden asla rahatsız olmadığım, en çok güldüğüm, birlikte dünyayı el ele gezmeyi sevdiğim, beni ben olarak seven sen... İşimiz, evimiz, sevdiklerimiz... Adın gibisin kocam. Can, canım... Seni çok seviyorum. Nice birlikte yıllara."