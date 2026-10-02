Geçtiğimiz mayıs ayında marka yüzü olduğu mücevher markasının tasarımlarıyla Cannes Film Festivali kırmızı halısında yer alan Sümeyye Aydoğan, Paris'teki tercihiyle de dikkat çekti.

Sümeyye Aydoğan, Mayıs 2026'da düzenlenen 79. Cannes Film Festivali'ne katılarak ilk kez bu prestijli organizasyonun kırmızı halısında boy göstermiştir.

Ester Expósito ile siyah tonlardaki stilleriyle yan yana poz veren Aydoğan'ın karesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Sümeyye Aydoğan Paris'te Ester Expósito ile yan yana poz verdi.

Paylaşımın ardından birçok kullanıcı, yabancı isimlerle bir araya gelen Türk oyuncuların fotoğraflardaki duruşuna vurgu yapan yorumlarda bulundu.

Fotoğraf: Sümeyye Aydoğan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

Türk oyuncuların Paris Moda Haftası'ndaki varlığı Aydoğan ile sınırlı kalmadı, Küresel güzellik elçisi olduğu L'Oréal Paris'in bu yıl 9. kez düzenlediği geleneksel Le Défilé etkinliğinde podyuma çıkan Serenay Sarıkaya, Eyfel Kulesi'nde gerçekleşen defilede yer aldı.

Serenay Sarıkaya, Eylül 2026'daki Paris Moda Haftası'nda L’Oréal Paris defilesine çıkarak Kendall Jenner ve Cara Delevingne gibi dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte podyumda yürümüştür.

Altın sarısı, baştan aşağı püsküllü ve derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Sarıkaya, etkinliğin öne çıkan isimleri arasında yer buldu.

Fotoğraf: Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından alınmıştır.

Etkinliğe davetli olarak katılan Demet Özdemir de stiliyle basının ve objektiflerin odağında yer alan bir diğer isim oldu.

Demet Özdemir'in paylaşımı