Sümeyye Aydoğan Paris'te Ester Expósito ile yan yana poz verdi! İkilinin birlikte çekildiği o kare gündem oldu
Dünya modasının kalbinin attığı Paris Moda Haftası, bu yıl Türk yıldızların gövde gösterisine sahne oldu. Televizyon ve dijital projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, dev organizasyonda dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ester Expósito ile bir araya geldi. İkilinin yan yana verdiği iddialı poz, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Geçtiğimiz mayıs ayında marka yüzü olduğu mücevher markasının tasarımlarıyla Cannes Film Festivali kırmızı halısında yer alan Sümeyye Aydoğan, Paris'teki tercihiyle de dikkat çekti.
Ester Expósito ile siyah tonlardaki stilleriyle yan yana poz veren Aydoğan'ın karesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.
Paylaşımın ardından birçok kullanıcı, yabancı isimlerle bir araya gelen Türk oyuncuların fotoğraflardaki duruşuna vurgu yapan yorumlarda bulundu.
Türk oyuncuların Paris Moda Haftası'ndaki varlığı Aydoğan ile sınırlı kalmadı, Küresel güzellik elçisi olduğu L'Oréal Paris'in bu yıl 9. kez düzenlediği geleneksel Le Défilé etkinliğinde podyuma çıkan Serenay Sarıkaya, Eyfel Kulesi'nde gerçekleşen defilede yer aldı.
Altın sarısı, baştan aşağı püsküllü ve derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Sarıkaya, etkinliğin öne çıkan isimleri arasında yer buldu.
Etkinliğe davetli olarak katılan Demet Özdemir de stiliyle basının ve objektiflerin odağında yer alan bir diğer isim oldu.