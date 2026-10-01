TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ YAĞMURU Özdemir'in imaj değişikliğine gelen yorumlarda övgü dolu ifadeler öne çıktı. Takipçileri, oyuncunun fotoğraflarına "Çok yakışmış", "Her hâli ayrı güzel", "Saçları harika olmuş" ve "Bu değişim çok iyi" mesajlarını bıraktı. Kısa saç tercihi, hayranlarının en çok üzerinde durduğu detaylardan biri oldu.

PARİS MODA HAFTASI'NDA BOY GÖSTERDİ Yeni görünümüyle adından söz ettiren Demet Özdemir, bir markanın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Oyuncu, etkinlik için tercih ettiği kombinle de dikkatleri üzerine çekti.