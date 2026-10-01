Demet Özdemir Fransa'da yeni tarzıyla boy gösterdi! Yüz hatları ve kombini olay oldu: Derya Uluğ kayıtsız kalmadı
Yıllardır uzun saçlarıyla özdeşleşen güzel oyuncu Demet Özdemir, radikal bir kararla saçlarını kısacık kestirerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni imajının hemen ardından özel davetli olarak katıldığı Paris Moda Haftası’nda boy gösteren ünlü oyuncu, iddialı kombini ve enerjik tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Demet Özdemir, bu kez hem saçlarında yaptığı değişiklik hem de Paris Moda Haftası'ndaki tarzıyla dikkat çekti.
OBJEKTİFLERİN İLGİ ODAĞI
Uzun saçlarına veda ederek bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, yeni imajının ardından katıldığı etkinlikte de objektiflerin ilgi odağı oldu.
UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ
Uzun saçlarıyla özdeşleşen Özdemir, saçlarını kısacık kestirerek alışılmış görünümünün dışına çıktı. Bu değişimi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, hayranlarını şaşırttı. Yeni saç modeliyle verdiği pozlar, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ YAĞMURU
Özdemir'in imaj değişikliğine gelen yorumlarda övgü dolu ifadeler öne çıktı. Takipçileri, oyuncunun fotoğraflarına "Çok yakışmış", "Her hâli ayrı güzel", "Saçları harika olmuş" ve "Bu değişim çok iyi" mesajlarını bıraktı. Kısa saç tercihi, hayranlarının en çok üzerinde durduğu detaylardan biri oldu.
PARİS MODA HAFTASI'NDA BOY GÖSTERDİ
Yeni görünümüyle adından söz ettiren Demet Özdemir, bir markanın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Oyuncu, etkinlik için tercih ettiği kombinle de dikkatleri üzerine çekti.
DİKKAT ÇEKEN STİL DEĞİŞİKLİĞİ
Modern ve dikkat çekici tarzını kısa saçlarıyla tamamlayan Özdemir'in Paris karelerinde, kıyafeti kadar saç modeli de öne çıktı. Yüz hatlarını daha belirgin hâle getiren kesim, oyuncuya daha enerjik bir görünüm kazandırdı. Paris Moda Haftası için seçtiği stil ise bu değişimi tamamlayan bir tercih oldu.
DERYA ULUĞ'DAN "GÜZELLİK" YORUMU
Özdemir'in karelerine yalnızca hayranlarından değil, sanat dünyasından da yorum geldi. Şarkıcı Derya Uluğ, oyuncunun paylaşımına "Güzellik" yazarak beğenisini dile getirdi.