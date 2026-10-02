Ev halinden sahildeki çıplak ayaklı pozlarına kadar peş peşe paylaştı! Arzum Onan'ın eylül albümüne beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Arzum Onan, sosyal medya hesabından yayınladığı "Eylül dump"ı (fotoğraf albümü) adeta sosyal medyayı salladı. Onan, yemyeşil doğa içinde kahve molasından sahilde dostlarıyla yalınayak sohbet ettiği anlara, evinde sevimli dostuyla geçirdiği keyifli vakitlerden Boğaz manzarasına kadar Eylül ayının en özel karelerini peş peşe paylaştı.
Tescilli güzel Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllara meydan okuyan duru güzelliği, naif tarzı ve zarafetiyle magazin dünyasının en çok beğenilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, bu kez sonbaharın gelişini müjdeleyen Eylül ayına özel dev bir fotoğraf albümüne (dump) imza attı.
Ay boyunca biriktirdiği en özel anları takipçilerinin beğenisine sunan Onan, paylaşımının altına düştüğü "Eylül sadece bir ay değil; his" notuyla da sosyal medyada duygusal bir rüzgar estirdi.
KIRMIZI FULARI VE DOĞAL ŞIKLIĞIYLA BÜYÜLEDİ
Arzum Onan'ın paylaştığı albümün ilk karelerinde, açık havada yemyeşil ağaçların ve masmavi gökyüzünün kucağında kahvesini yudumladığı anlar yer aldı. Boynuna bağladığı kırmızı fuları, süzülen beyaz tişörtü ve kot pantolonuyla çabasız şıklığın adeta tanımını yapan oyuncu, huzurlu duruşuyla hayranlarını yine kendine bağladı.
Bir başka karede ise Boğaz'ın büyüleyici manzarasına karşı deri ceketiyle poz veren Onan, sonbahar esintisini takipçilerinin yüreğine hissettirdi.
KUMSALDA YALINAYAK SOHBET!
Eylül ayının tatlı sıcaklarını kaçırmayan Arzum Onan, deniz kenarında dostuyla geçirdiği samimi anları da albümüne ekledi.
Kumsala serdiği örtünün üzerinde tamamen makyajsız ve yalınayak şekilde sohbet ederken objektiflere yansıyan ünlü ismin bu tamamen doğal halleri takipçilerinden büyük takdir topladı. Dalga seslerinin fon oluşturduğu o samimi kareler, "İşte gerçek zarafet" yorumlarını da beraberinde getirdi.
EV HALİNDEKİ SEVİMLİ DOSTUYLA İÇLERİ ISITTI
Açık hava ve doğa yürüyüşlerinin yanı sıra sıcak ev ortamından da kesitler sunan oyuncu, sevimli beyaz kedisiyle olan kareleriyle kalpleri fethetti. Evinin ahşap detaylarla bezeli balkonunda ve kitaplık rafında kedisiyle çektirdiği pozlar, ünlü ismin doğal yaşamını gözler önüne serdi.
Kırlarda otlayan koyun sürüsünün yer aldığı manzara da albümün en estetik detayları arasında yerini aldı.
Sosyal medyayı abartıdan uzak, son derece estetik ve içten karelerle kullanan Arzum Onan'ın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.
Takipçileri ünlü isim için "Zarafetin vücut bulmuş hali", "Eylül bir insana ancak bu kadar yakışabilirdi" şeklinde yorumlar yağdırdı.