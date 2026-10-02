Tescilli güzel Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllara meydan okuyan duru güzelliği, naif tarzı ve zarafetiyle magazin dünyasının en çok beğenilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, bu kez sonbaharın gelişini müjdeleyen Eylül ayına özel dev bir fotoğraf albümüne (dump) imza attı.

(Fotoğraflar Arzum Onan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.) Ay boyunca biriktirdiği en özel anları takipçilerinin beğenisine sunan Onan, paylaşımının altına düştüğü "Eylül sadece bir ay değil; his" notuyla da sosyal medyada duygusal bir rüzgar estirdi.