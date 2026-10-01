CANLI YAYIN
Geri

Tuba Büyüküstün katıldığı film festivali partisinden paylaştı: Yanındaki isimle verdiği pozlar gündem oldu

Tuba Büyüküstün, katıldığı uluslararası film festivali partisinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun gecede yanındaki isimle verdiği samimi pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Tuba Büyüküstün katıldığı film festivali partisinden paylaştı: Yanındaki isimle verdiği pozlar gündem oldu

Hem ulusal hem de uluslararası projeleriyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla çok konuşuldu.

Tuba Büyüküstün eylül 2026 sonu itibarıyla Fas'ta düzenlenen 6. Marakeş Kısa Film Festivali'ne ʺUluslararası Jüri Başkanıʺ olarak katılmıştır. Tuba Büyüküstün eylül 2026 sonu itibarıyla Fas'ta düzenlenen 6. Marakeş Kısa Film Festivali'ne ʺUluslararası Jüri Başkanıʺ olarak katılmıştır.

FESTİVAL PARTİSİNDEN KARELER PAYLAŞTI

Marakeş'te gerçekleşen kısa film festivali partisindeki yerini alan Tuba Büyüküstün, etkinlikten kareleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Tuba Büyüküstün katıldığı film festivali partisinden kareler paylaştı.Tuba Büyüküstün katıldığı film festivali partisinden kareler paylaştı.

YANINDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncunun görünümüne yönelik yorumların yanı sıra yanındaki isimle verdiği pozlara ilişkin de çok sayıda mesaj yazıldı.

Tuba Büyüküstün'ün yanındaki isimle pozları dikkat çekti.Tuba Büyüküstün'ün yanındaki isimle pozları dikkat çekti.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Tuba Büyüküstün, söz konusu paylaşımlarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla fotoğraflar üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.

Melisa Şenolsun'un uyuşturucu testi pozitif: Saçta kokain çıktı... Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya'dan açıklama
SONRAKİ HABER

Uyuşturucu testi pozitif!
Sude Kuş
Sude Kuş Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler