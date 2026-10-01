Tuba Büyüküstün katıldığı film festivali partisinden paylaştı: Yanındaki isimle verdiği pozlar gündem oldu
Tuba Büyüküstün, katıldığı uluslararası film festivali partisinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun gecede yanındaki isimle verdiği samimi pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi:
Hem ulusal hem de uluslararası projeleriyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla çok konuşuldu.
FESTİVAL PARTİSİNDEN KARELER PAYLAŞTI
Marakeş'te gerçekleşen kısa film festivali partisindeki yerini alan Tuba Büyüküstün, etkinlikten kareleri sosyal medya hesabından yayımladı.
YANINDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ
Oyuncunun görünümüne yönelik yorumların yanı sıra yanındaki isimle verdiği pozlara ilişkin de çok sayıda mesaj yazıldı.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Tuba Büyüküstün, söz konusu paylaşımlarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla fotoğraflar üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.
Sude Kuş Takvim.com.tr Magazin