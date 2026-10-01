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Sibel Can'ın Torunu Lina 1 yaşına bastı: Engincan Ural kızının doğum gününü böyle kutladı

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile mutlu evliliğinden dünyaya gelen kızları Lina’nın ilk yaş gününü sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

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Sibel Can'ın Torunu Lina 1 yaşına bastı: Engincan Ural kızının doğum gününü böyle kutladı

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Bodrum'da gerçekleşen görkemli bir nikah töreniyle Merve Kaya ile dünyaevine girdi.

Uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile 2022 yılında görkemli bir düğünle evlenmiştir. Uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile 2022 yılında görkemli bir düğünle evlenmiştir.

Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, 30 Eylül 2025'te ABD'de dünyaya gelen kızları Lina'nın 1. yaş gününü kutladı. İlişkilerini basından uzakta yaşamayı tercih eden Engincan Ural, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir paylaşımla kutladı.

Engincan Ural'dan kızı Lina'nın 1. yaş gününe özel paylaşımEngincan Ural'dan kızı Lina'nın 1. yaş gününe özel paylaşım

"İYİ Kİ DOĞDUN BABACIM"

Engincan Ural, sosyal medya hesabından kızı Lina'nın yer aldığı duygusal bir kare paylaştı. Üzerinde doğum tarihi olan "30.09.25" yazılı örtünün önünde poz veren kızının fotoğrafını aktaran Ural, paylaşımına "İyi ki doğdun babacım, iyi ki hayatımızdasın" ifadelerini ekledi.

Fotoğraflar: Engincan Ural'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar: Engincan Ural'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

PAYLAŞIMLARI KISA SÜREDE İLGİ GÖRDÜ

Kızının oda kapısına asılan 1 rakamlı balonun yer aldığı kareyi ve minik Lina'nın yüzünü parti emojisiyle kapattığı fotoğrafı peş peşe yayımlayan Engincan Ural'ın paylaşımları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Engincan Ural'ın kızı Lina için yaptığı 1. yaş günü paylaşımıEngincan Ural'ın kızı Lina için yaptığı 1. yaş günü paylaşımı

MELİSA URAL'DAN YEĞENİYLE KARELER

Öte yandan zaman zaman ailesiyle ilgili paylaşımlar yapan Engincan Ural'ın kız kardeşi Melisa Ural da yeğeni Lina ile geçirdiği keyifli anları yayımladı.

Paylaşımlarında minik yeğenine sevgisini göstermek için sık sık ʺHala balıʺ notunu düşmekte ve ona ʺLinamuʺ şeklinde hitap etmektedir. Paylaşımlarında minik yeğenine sevgisini göstermek için sık sık ʺHala balıʺ notunu düşmekte ve ona ʺLinamuʺ şeklinde hitap etmektedir.

Küçük Lina'yı kucağına alarak poz veren Ural, ağabeyi gibi yeğeninin yüzünü emojiyle kapatmayı tercih etti. Hala-yeğenin bu sevimli kareleri sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

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