Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Bodrum'da gerçekleşen görkemli bir nikah töreniyle Merve Kaya ile dünyaevine girdi.

Uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile 2022 yılında görkemli bir düğünle evlenmiştir. Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, 30 Eylül 2025'te ABD'de dünyaya gelen kızları Lina'nın 1. yaş gününü kutladı. İlişkilerini basından uzakta yaşamayı tercih eden Engincan Ural, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir paylaşımla kutladı.