Dilan Polat adliyeden serbest bırakıldıktan sonra ateş püskürdü: "Dilerim ki burnundan getirecek dert verir"
Hakkında yürütülen adli soruşturmanın ardından serbest kalan Dilan Polat, kendisini hedef aldığını öne sürdüğü kişiye sert sözlerle yüklendi. "Beni sektörden yok etme çabasının herkes farkında" diyen Polat, ismini vermediği bir kadın fenomene yüklenerek "Bizi konuşmadan bir gün geçir, yapamıyorsun çünkü izlenmiyorsun" dedi. Sosyal medya platformu X üzerinden de beddua içerikli bir paylaşım yapan Polat, evlatları için endişelendiğini belirterek kendisine iftira atıldığını savundu.
Sosyal medya paylaşımları ve hakkında yürütülen adli süreçlerle sık sık gündeme gelen Dilan Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.
ADLİYEDE FENALAŞTI İDDİASI
Polat, Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere adliyeye getirilen Polat, burada fenalaştı. Polat hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
GÖZALTININ ARDINDAN İLK AÇIKLAMA
Instagram hesapları kapatılan ünlü fenomen, gözaltı sürecinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Takipçilerine seslenen Polat, kendisine destek verenlere teşekkür ederek yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Benim güzel takipçilerim, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. O kadar güzel mesajlar atmışsınız ki... Yüz binlerce insan gerçekten bitmek bilmeyen bir hırs olduğunu, kalbinin kötü olduğunu ve beni sektörden yok etme çabasının farkında."
"BOYNUM KILDAN İNCEDİR"
Açıklamalarını sürdüren Polat, "Bugün devletimiz beni ifadeye çağırdıysa boynum kıldan incedir, giderim, ifademi veririm. Her şeyi avukatlarımıza zaten sunduk. İftirayla, şantajla herkes karşılaşabilir" dedi.
İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ
Adliyede fenalaştığı yönündeki haberlerle ilgili de konuşan Polat, durumun farklı olduğunu savundu.
Polat, "İfade verirken fenalaştı demişler, alakası yok. Nilda'nın biraz kötü olduğunu duyunca nabzım 150'ye, tansiyonum 14'e çıktı. Ama şu an gayet iyiyim, çünkü kendimden eminim" ifadelerini kullandı.
"EVLATLARIM İÇİN ENDİŞE EDİYORUM"
Kızının sağlık durumuyla ilgili de konuşan Polat, "Kızım Nilda bugün çok kötüleşmiş, okuldan alınmış. Ben bir anneyim arkadaşlar. Evlatlarım için endişe ediyorum. Anne olanlar beni anlar" dedi.
"BİR BUÇUK SENEDİR TEK CEVAP VERMEDİM"
Polat, kendisi hakkında konuştuğunu öne sürdüğü kişilere de tepki gösterdi.
"Bir buçuk senedir tek bir cevap vermedim. Bu hanımefendi bu şekilde izlenmeyi kendine adet edindi. Beni konuşup peşine link atmayı adet edindi" diyen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kardeşim, benim yanımda başarılı olduğunu iddia ettiğim bütün nankörleri zaten aldın. Sana mübarek olsun, onlara başarılar diliyorum. Bizi sal, uyan, işine git. Bizi konuşmadan bir gün geçir. Yapamıyorsun çünkü izlenmiyorsun ki."
Polat ayrıca, "İftiraların dilerim Allah'tan sana döner" ifadelerini kullandı.
X'TE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Dilan Polat, X hesabından yaptığı bir paylaşımda da isim vermeden dikkat çeken ifadeler kullandı.
Polat paylaşımında, "Allah sana dilerim ki burnundan getirecek dert verir" sözlerine yer verdi.