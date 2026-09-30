"Benim güzel takipçilerim, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. O kadar güzel mesajlar atmışsınız ki... Yüz binlerce insan gerçekten bitmek bilmeyen bir hırs olduğunu, kalbinin kötü olduğunu ve beni sektörden yok etme çabasının farkında."

Açıklamalarını sürdüren Polat, "Bugün devletimiz beni ifadeye çağırdıysa boynum kıldan incedir, giderim, ifademi veririm. Her şeyi avukatlarımıza zaten sunduk. İftirayla, şantajla herkes karşılaşabilir" dedi.

Polat, "İfade verirken fenalaştı demişler, alakası yok. Nilda'nın biraz kötü olduğunu duyunca nabzım 150'ye, tansiyonum 14'e çıktı. Ama şu an gayet iyiyim, çünkü kendimden eminim" ifadelerini kullandı.

Adliyede fenalaştığı yönündeki haberlerle ilgili de konuşan Polat, durumun farklı olduğunu savundu.

Kızının sağlık durumuyla ilgili de konuşan Polat, "Kızım Nilda bugün çok kötüleşmiş, okuldan alınmış. Ben bir anneyim arkadaşlar. Evlatlarım için endişe ediyorum. Anne olanlar beni anlar" dedi.

"BİR BUÇUK SENEDİR TEK CEVAP VERMEDİM"

Polat, kendisi hakkında konuştuğunu öne sürdüğü kişilere de tepki gösterdi.

"Bir buçuk senedir tek bir cevap vermedim. Bu hanımefendi bu şekilde izlenmeyi kendine adet edindi. Beni konuşup peşine link atmayı adet edindi" diyen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşim, benim yanımda başarılı olduğunu iddia ettiğim bütün nankörleri zaten aldın. Sana mübarek olsun, onlara başarılar diliyorum. Bizi sal, uyan, işine git. Bizi konuşmadan bir gün geçir. Yapamıyorsun çünkü izlenmiyorsun ki."

Polat ayrıca, "İftiraların dilerim Allah'tan sana döner" ifadelerini kullandı.